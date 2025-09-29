El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón e Ignacio Villaverde, en la toma de posesión del rector. Pablo Lorenzana
Universidad de Oviedo

«La matrícula gratis en la Universidad es positiva: invertimos en talento»

El rector defiende la medida anunciada por Barbón y cifra entre 12 y 14 millones lo que la institución dejará de ingresar

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:50

«Me parece positiva». De esa manera valora el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, la decisión del Gobierno regional de facilitar ... la matrícula gratuita en todos los cursos de la Universidad. En realidad, lo que ha hecho Adrián Barbón con su anuncio, aclara Villaverde, es «acelerar» algo que ya estaba en marcha y hablado: que la medida implantada este año en primer curso sería progresiva y alcanzaría en cuatro años todos los niveles.

