«La matrícula gratis en la Universidad es positiva: invertimos en talento»

«Me parece positiva». De esa manera valora el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, la decisión del Gobierno regional de facilitar ... la matrícula gratuita en todos los cursos de la Universidad. En realidad, lo que ha hecho Adrián Barbón con su anuncio, aclara Villaverde, es «acelerar» algo que ya estaba en marcha y hablado: que la medida implantada este año en primer curso sería progresiva y alcanzaría en cuatro años todos los niveles.

Dice Villaverde que entiende el debate de quien no considera equitativa la medida o llama la atención sobre lo limitado de los recursos, pero él lo tiene claro. «¿Es justo que un asturiano de renta alta financie con sus impuestos los estudios de bajísimas renta que quizás, aunque nos parezca poco lo que suponen las matrículas, sea suficiente para que determinado segmento de la población no se plantee ir a la universidad?» Esa es su pregunta y no otra, porque «no podemos olvidar que hay una realidad fiscal: la fiscalidad progresiva, que garantiza que los servicios públicos como la enseñanza universitaria se sostienen sobre un sistema en el que quien más tiene, más paga».

Ya ha defendido Villaverde en más ocasiones que la gratuidad de la enseñanza superior trata de equiparla al resto de niveles educativos, también gratuitos, e incluso a otros servicios públicos básicos, como la sanidad.

Insiste en ello. «A través de los impuestos se redistribuye la riqueza: el que más tiene, más paga y así podemos ofertar un servicio público de calidad para todos». Si el modelo elegido fuera tan solo el del precio del servicio «lo más probable es que el que más paga no lo pagaría y se iría a otro sitio a pagarlo (haciendo alusión, sin mencionarlas, a las universidades privadas) y pondría en duda la viabilidad del propio servicio».

Ahora se abre un periodo de negociación entre Universidad y Principado de Asturias para concretar la financiación de la medida, ya que lo acordado es que sea el Gobierno regional el que compense la gratuidad. A falta de bajar al detalle, Villaverde asegura que la Universidad ingresa entre 12 y 14 millones de euros por la matriculación, por lo que «es previsible y razonable pensar que será lo que tenga que asumir el Principado para compensar». El rector ha solicitado ya una reunión con el consejero Borja Sánchez para ver el detalle.

Una de las cuestiones importantes que hay que concretar es las condiciones para optar a la gratuidad a partir de segundo curso, condiciones que estarán ligadas al rendimiento académico. «Es lo razonable. Si todos los asturianos, con independencia de su esfuerzo fiscal, contribuimos a sufragar el coste, es justo que Asturias como sociedad exija a quien reciba esas ayudas un resultado».

Más allá de eso, para Villaverde está claro que esta medida supone «invertir en talento, en personas que podrán empezar sus estudios universitarios».