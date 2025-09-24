El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en el debate de orientación política. Juan Carlos Román
Deducciones a las familias y matrículas gratis en todos los cursos de la Universidad: todas las nuevas promesas de Barbón

El presidente del Gobierno de Asturias aprovecha la segunda sesión del debate de orientación política para anunciar y proponer nuevas medidas

Ana Moriyón
Ramón Muñiz

Ana Moriyón y Ramón Muñiz

Oviedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:58

El presidente del Principado, Adrián Barbón, está aprovechando la segunda sesión del debate de orientación política para lanzar nuevas propuestas a los partidos. ... La suerte de parte de ellas dependerá de la negociación presupuestaria que copará la atención de la política asturiana en el tramo final del año. Estas son las medidas anunciadas:

