Deducciones a las familias y matrículas gratis en todos los cursos de la Universidad: todas las nuevas promesas de Barbón

El presidente del Principado, Adrián Barbón, está aprovechando la segunda sesión del debate de orientación política para lanzar nuevas propuestas a los partidos. ... La suerte de parte de ellas dependerá de la negociación presupuestaria que copará la atención de la política asturiana en el tramo final del año. Estas son las medidas anunciadas:

1. Mejora de la deducción por hijo a cargo:

El borrador de presupuestos de 2026 incluirá una mejora en las deducciones por cuidado de descendientes o adoptados de hasta 25 años. Actualmente por el primer hijo la deducción es de 500 euros en la declaración de la renta, y lo que se propone es aumentarla a 600. El segundo hijo seguiría como hasta ahora, en 600 euros, con un matiz. A partir de dos hijos se tiene la consideración de familia numerosa a efectos fiscales, lo que mejora la deducción en mil euros más. En total en el escenario actual una familia con dos hijos se deduce 2.100 euros y con la nueva propuesta subiría a 2.200. Todo esto limitado a que unidades familiares que no pasen de los 35.000 euros de ingreso en declaración individual y 45.000 en la conjunta.

2. Saneamiento animal

«El compromiso es hacer el saneamiento al 100% de la cabaña ganadera», dijo el presidente en su réplica al PP.

3. Matrícula universitaria gratis en todos los cursos

Este año se aplica la matricula gratuita a los alumnos del primer curso de la Universidad de Oviedo cuando cumplen unos niveles de rendimiento y la promesa era ir extendiendo la medida gradualmente. El presidente anunció que incluirá en los presupuestos aplicarla de golpe «a todos los cursos».

4. Asturiano y eonaviego

En su debate con Vox, Barbón anunció que se publicá la estrategia de normalización llingüística de Asturias.

5. Patrimonio de la Unesco

También en su turno de respuestas a Carolina López, de Vox, el presidente anunció un protocolo de prevención ante emergencias que afecten al Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco.

6. Boicot a Israel

Suspender cualquier prórroga posible del contrato con la empresa farmacéutica israelí Teva Pharma mientras se busca la fórmula para romper la actual relación contractual.