Deducciones a las familias y matrículas gratis en todos los cursos de la Universidad: todas las nuevas promesas de Barbón
El presidente del Gobierno de Asturias aprovecha la segunda sesión del debate de orientación política para anunciar y proponer nuevas medidas
Oviedo
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:58
El presidente del Principado, Adrián Barbón, está aprovechando la segunda sesión del debate de orientación política para lanzar nuevas propuestas a los partidos. ... La suerte de parte de ellas dependerá de la negociación presupuestaria que copará la atención de la política asturiana en el tramo final del año. Estas son las medidas anunciadas:
1. Mejora de la deducción por hijo a cargo:
El borrador de presupuestos de 2026 incluirá una mejora en las deducciones por cuidado de descendientes o adoptados de hasta 25 años. Actualmente por el primer hijo la deducción es de 500 euros en la declaración de la renta, y lo que se propone es aumentarla a 600. El segundo hijo seguiría como hasta ahora, en 600 euros, con un matiz. A partir de dos hijos se tiene la consideración de familia numerosa a efectos fiscales, lo que mejora la deducción en mil euros más. En total en el escenario actual una familia con dos hijos se deduce 2.100 euros y con la nueva propuesta subiría a 2.200. Todo esto limitado a que unidades familiares que no pasen de los 35.000 euros de ingreso en declaración individual y 45.000 en la conjunta.
2. Saneamiento animal
«El compromiso es hacer el saneamiento al 100% de la cabaña ganadera», dijo el presidente en su réplica al PP.
3. Matrícula universitaria gratis en todos los cursos
Este año se aplica la matricula gratuita a los alumnos del primer curso de la Universidad de Oviedo cuando cumplen unos niveles de rendimiento y la promesa era ir extendiendo la medida gradualmente. El presidente anunció que incluirá en los presupuestos aplicarla de golpe «a todos los cursos».
4. Asturiano y eonaviego
En su debate con Vox, Barbón anunció que se publicá la estrategia de normalización llingüística de Asturias.
5. Patrimonio de la Unesco
También en su turno de respuestas a Carolina López, de Vox, el presidente anunció un protocolo de prevención ante emergencias que afecten al Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco.
6. Boicot a Israel
Suspender cualquier prórroga posible del contrato con la empresa farmacéutica israelí Teva Pharma mientras se busca la fórmula para romper la actual relación contractual.
En actualización
Los periodistas de este diario trabajan para ampliar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.