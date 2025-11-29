El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Luz verde a los presupuestos de Asturias para 2026: el Principado y Covadonga Tomé sellan un pacto que garantiza su aprobación
Barbón saluda a Covadonga Tomé, Xune Elipe y Laura Tuero, en la primera reunión para negociar los presupuestos. Pablo Nosti
Presupuestos de Asturias para 2026

Principado y Covadonga Tomé sellan un pacto antes de la presentación de los presupuestos que garantiza su aprobación en la Junta General

El acuerdo alcanzado en la noche del viernes, 48 horas antes de que el Gobierno regional apruebe y eleve al Parlamento el borrador, incluye medidas en materia de sanidad, vivienda y educación

Ana Moriyón

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

Se acabó el suspense, si es que alguna vez lo hubo. El Gobierno del Principado y las dos fuerzas que lo sustentan, PSOE e IU- ... Convocatoria por Asturias, cerraron en la noche del viernes un acuerdo con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que garantiza la aprobación de un presupuesto de unos 7.000 millones de euros para 2026. El pacto llega 48 horas antes de que el Consejo de Gobierno apruebe y dé a conocer el proyecto de ley, el próximo lunes, y por lo tanto antes incluso de que comience su tramitación parlamentaria.

