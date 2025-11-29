Principado y Covadonga Tomé sellan un pacto antes de la presentación de los presupuestos que garantiza su aprobación en la Junta General

Se acabó el suspense, si es que alguna vez lo hubo. El Gobierno del Principado y las dos fuerzas que lo sustentan, PSOE e IU- ... Convocatoria por Asturias, cerraron en la noche del viernes un acuerdo con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que garantiza la aprobación de un presupuesto de unos 7.000 millones de euros para 2026. El pacto llega 48 horas antes de que el Consejo de Gobierno apruebe y dé a conocer el proyecto de ley, el próximo lunes, y por lo tanto antes incluso de que comience su tramitación parlamentaria.

Aunque el Gobierno regional inició una primera ronda de contactos también con PP y Foro, la negociación se centró desde el primer momento en la exdiputada de Podemos y ahora líder de Somos, quien, antes de comenzar a negociar las cuentas, exigió también que se tuvieran en cuenta sus enmiendas a la reforma fiscal. Tomé logró imponer una mayor presión fiscal a los grandes tenedores a través del Impuesto de Transmisiones.

En el acuerdo presupuestario habría conseguido desbloquear la tasa turística, comprometiendo al Gobierno regional a su puesta en marcha el próximo verano, aunque acatando el modelo municipal y voluntario. También habría logrado incluir en el presupuesto partidas específicas en materia de sanidad, educación y vivienda. Está previsto que esta mañana el equipo de Covadonga Tomé informe sobre el detalle del acuerdo.