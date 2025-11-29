El Gobierno de Asturias convoca el miércoles una reunión de la Mesa de Financiación El encuentro reunirá a todas fuerzas parlamentarias, excepto Vox, tras los avances anunciados por el Ministerio de Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera

La directora general de Presupuestos y Finanzas, Mar García Salgado, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ana Moriyón Gijón Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:47 | Actualizado 15:53h. Comenta Compartir

El Gobierno de Asturias ha convocado a los grupos parlamentarios para celebrar el próximo miércoles, 3 de diciembre, la Mesa de Financiación. El consejero ... de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, se había comprometido a informar a los grupos de los avances trasladados por el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo sistema de financiación, y este sábado informaba de que se ha convocado ya a las fuerzas políticas que firmaron en junio de 2020 el acuerdo de consenso para la defensa de los intereses de Asturias en el proceso de reforma del vigente modelo de financiación autonómica y que tienen representación parlamentaria en la actualidad. Esto es, todos menos Vox.

La reunión se convoca tras la celebración, el 17 de este mes, del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que en los próximos meses se presentará una propuesta de financiación autonómica. La Mesa de Financiación fue puesta en marcha por iniciativa del presidente del Principado, Adrián Barbón, en octubre de 2019 para contar con una posición común de consenso de cara a la reforma del sistema que articula los recursos que reciben las comunidades autónomas. El acuerdo fue suscrito por todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, que adujo su rechazo al Estado autonómico.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión