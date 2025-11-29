El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La directora general de Presupuestos y Finanzas, Mar García Salgado, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Gobierno de Asturias convoca el miércoles una reunión de la Mesa de Financiación

El encuentro reunirá a todas fuerzas parlamentarias, excepto Vox, tras los avances anunciados por el Ministerio de Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:47

El Gobierno de Asturias ha convocado a los grupos parlamentarios para celebrar el próximo miércoles, 3 de diciembre, la Mesa de Financiación. El consejero ... de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, se había comprometido a informar a los grupos de los avances trasladados por el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo sistema de financiación, y este sábado informaba de que se ha convocado ya a las fuerzas políticas que firmaron en junio de 2020 el acuerdo de consenso para la defensa de los intereses de Asturias en el proceso de reforma del vigente modelo de financiación autonómica y que tienen representación parlamentaria en la actualidad. Esto es, todos menos Vox.

