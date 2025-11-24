Tomé acerca el pacto presupuestario en Asturias: «Hay buena sintonía» con el Gobierno

La diputada del Grupo Mixto y líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha transmitido este lunes un mensaje de optimismo tras la reunión mantenida ... entre su equipo negociador y representantes del Ejecutivo autonómico para avanzar en el acuerdo sobre los presupuestos del Principado para 2026. «Existe buena sintonía y percibimos que han estudiado y trabajado en nuestras propuestas», aseguró la diputada en una nota de prensa difundida tras mantener un nuevo encuentro con el equipo negociador del Gobierno.

La parlamentaria, cuya abstención o voto favorable resulta clave para que el Gobierno de coalición (PSOE e IU-Convocatoria por Asturies) que preside el socialista de Adrián Barbón pueda sacar adelante las cuentas, subrayó que la semana pasada ya entregó al Ejecutivo un documento con sus prioridades, centradas fundamentalmente en cuatro ejes: vivienda, salud, educación y cuidados. Aunque no ha desvelado el detalle de las medidas concretas que reclama, fuentes cercanas a la negociación apuntan que Tomé mantiene exigencias como el incremento notable de la partida para vivienda protegida y de alquiler social, la reducción de listas de espera en Atención Primaria y Especializada, más recursos para la educación pública (especialmente en FP y 0-3 años) y el refuerzo de la red de cuidados de larga duración y atención a la dependencia.

La líder de Somos Asturies avanzó que las conversaciones se intensificarán esta misma semana y que espera recibir en los próximos días la información económica y técnica necesaria «para cerrar un posicionamiento definitivo».

En círculos socialistas se interpreta este tono como un paso adelante respecto a la tensión vivida en anteriores negociaciones, cuando Tomé llegó a calificar de «insuficientes» las primeras ofertas del Gobierno.

El Ejecutivo necesita al menos la abstención de Covadonga Tomé o de Adrián Pumares, diputado de Foro para aprobar las cuentas. No obstante, la opción de que el dirigente forista facilite la aprobación de las mismas no parece, al menos en estos momentos, viable. Cabe recordar que Foro firmó este año un acuerdo parlamentario con el PP, yendo de la mano en casi todas las votaciones celebradas desde entonces.