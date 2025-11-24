El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Covadonga Tomé, en un pleno en la Junta General. P. L.

Tomé acerca el pacto presupuestario en Asturias: «Hay buena sintonía» con el Gobierno

«Percibimos que han estudiado y trabajado en nuestras propuestas», afirma la líder de Somos Asturies, cuyo voto es decisivo para que el Ejecutivo apruebe las cuentas

D. Espina

Oviedo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:45

La diputada del Grupo Mixto y líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha transmitido este lunes un mensaje de optimismo tras la reunión mantenida ... entre su equipo negociador y representantes del Ejecutivo autonómico para avanzar en el acuerdo sobre los presupuestos del Principado para 2026. «Existe buena sintonía y percibimos que han estudiado y trabajado en nuestras propuestas», aseguró la diputada en una nota de prensa difundida tras mantener un nuevo encuentro con el equipo negociador del Gobierno.

