Óscar Cortes, en los vestuarios de Mendizorroza, tras el partido ante el Mirandés. J. B.

Óscar Cortes, futbolista: «Mi cabeza está en seguir en el Sporting de Gijón y ayudar a mis compañeros»

«Estoy enfocado en el colectivo, en lo que pasa aquí y otras cosas ya quedan fuera de mi alcance», afirma Óscar Cortes sobre su continuidad

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:57

Comenta

No han sido semanas fáciles para Óscar Cortes. La capacidad del colombiano se ha puesto en entredicho y encima de la mesa está ... el debate sobre su continuidad como rojiblanco más allá del mercado de invierno. Ni Asier Garitano ni Borja Jiménez han demostrado tener confianza en el funcionamiento de un futbolista que venía avalado por su trayectoria previa, con importantes apuestas de los anteriores clubes en los que estuvo en Europa, Lens y Glasgow Rangers. En Mendizorroza, Cortés se reivindicó o, al menos, demostró que tiene cualidades para ser un futbolista importante en un Sporting de Gijón que no cuenta con extremos específicos para las bandas. Su protagonismo creció exponencialmente y no sería extraño que tuviera continuidad en el partido de mañana en Anoeta. La última palabra la tendrá Borja Jiménez. De momento, el 'cafetero' sopló las velas de su 22 cumpleaños en Vitoria, donde atendió en exclusiva a EL COMERCIO, único medio impreso asturiano desplazado allí.

