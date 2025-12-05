Óscar Cortes, futbolista: «Mi cabeza está en seguir en el Sporting de Gijón y ayudar a mis compañeros»

No han sido semanas fáciles para Óscar Cortes. La capacidad del colombiano se ha puesto en entredicho y encima de la mesa está ... el debate sobre su continuidad como rojiblanco más allá del mercado de invierno. Ni Asier Garitano ni Borja Jiménez han demostrado tener confianza en el funcionamiento de un futbolista que venía avalado por su trayectoria previa, con importantes apuestas de los anteriores clubes en los que estuvo en Europa, Lens y Glasgow Rangers. En Mendizorroza, Cortés se reivindicó o, al menos, demostró que tiene cualidades para ser un futbolista importante en un Sporting de Gijón que no cuenta con extremos específicos para las bandas. Su protagonismo creció exponencialmente y no sería extraño que tuviera continuidad en el partido de mañana en Anoeta. La última palabra la tendrá Borja Jiménez. De momento, el 'cafetero' sopló las velas de su 22 cumpleaños en Vitoria, donde atendió en exclusiva a EL COMERCIO, único medio impreso asturiano desplazado allí.

–Lo primero preguntarle ¿cómo se ha sentido?

–Bien, la verdad muy bien. Estoy un poco cansado, pero obviamente ha sido especial este partido porque venía de un tiempo sin jugar de inicio, pero la verdad es que estoy muy contento en el plano personal. El equipo, además, ha estado muy bien y eso ayuda mucho.

–Ante el Mirandés se le vio con, atrevimiento y con ganas de encarar. No sé si pensaba que esta era su oportunidad para demostrar su valía y no podía desaprovecharla.

–Sí. Es verdad que siempre intento aprovechar cada oportunidad que me da el técnico. Ha sido difícil no tener minutos, pero mantengo una mentalidad positiva, consciente de que puedo cada día mejorar. Aquí cada día estoy aprendiendo y esperamos obviamente poder meterme un poco más en la dinámica del equipo.

–La sensación general es que hemos visto poco a Óscar Cortes. ¿Lo percibe así?

–Sí. Tal vez he tenido menos minutos que otros compañeros, pero también está motivado por el trabajo que ha hecho el equipo. El grupo está muy bien y tal vez por ahí tengo que remar un poco más. Me toca seguir trabajando y entrenarme duro para que puedan abrirse más oportunidades para mí.

–¿Qué cree que le ha faltado para no tener más minutos?

–Sé que tengo que entrenarme mucho más fuerte para ganarme la confianza del entrenador. No significa que no se haga un buen trabajo en el día a día, pero es la única fórmula que conozco: trabajo, seguir con la misma sintonía y no perder nunca la actitud.

–¿Puede ser que le afecte el tema defensivo? Tiene unas características claras como jugador encarador y rápido, pero el míster igual le pide también más esfuerzos en el campo propio.

–A todos los extremos nos han enseñado que tenemos que pensar en hacer daño, encarar más y, al mismo tiempo, ayudar al lateral cuando el rival desdobla dos futbolistas por banda. Siempre nos toca esforzarnos un poco más.

–De momento, terminó el partido de Vitoria contento.

–Sí, sí. Siempre que uno juega la verdad es que es una felicidad muy grande en el plano individual. No obstante, no hay que olvidar, el gran partido que hizo el equipo, el esfuerzo que hicimos todos. Eso me pone muy contento y ahora esperamos darle continuidad, salir así siempre en todos los partidos.

–Decía Borja Jiménez tras el partido que el partido de Copa había servido para que muchos jugadores se reivindicaran. Futbolistas que han aprovechado para decir al cuerpo técnico: estoy aquí y quiero jugar más minutos.

–Es evidente que para eso son estos partidos. Tenemos que aprovechar para demostrar lo que tenemos, lo que podemos aportar al equipo, en qué podemos ayudar. El objetivo es alcanzar la meta que todos perseguimos.

–¿Con qué mentalidad sale un futbolista como usted que no había tenido muchas oportunidades? Se le vio encarar desde el primer minuto.

–Esa debe ser la mentalidad, la que siempre he tenido. Cada vez que vas a presionar hacerlo con ganas e intensidad, porque no estamos jugando muchas cosas y queremos demostrar mucho más de lo que se ha podido ver hasta ahora. Obviamente nuestro deseo es estar a la altura del equipo.

–El hecho de que no haya participado mucho hasta ahora lleva a mucha gente a pensar que pueda abandonar el club en el mercado de invierno. No sé si hay posibilidades de que eso vaya a ocurrir o le cierra la puerta a dejar el Sporting.

–Yo estoy tranquilo sobre eso. Todos los días estoy esforzándome al máximo en los entrenamientos para mejorar y estoy tranquilo con mi situación. Estoy enfocado en el colectivo, en lo que pasa aquí y otras cosas ya quedan fuera de mi alcance.

–¿Entiendo que su idea es seguir aquí? ¿Puede haber marcado un punto de inflexión el partido ante el Mirandés?

–Mi mentalidad es seguir aquí y estar con en el equipo. Dar lo mejor de mí cada día y en cada partido para poder jugar. Mi cabeza está aquí, en el Sporting, con mis compañeros.

–¿Qué le dijo el míster tras el partido de Copa del Rey?

–Estaba muy feliz. Me ha felicitado por el partido. Y espera que pueda darle continuidad. Me ha dicho que siga trabajando muy fuerte para continuar sumando minutos.

–Durante su comparecencia, el míster avanzó que alguno de los que habéis jugado en Copa de inicio tiene posibilidades de jugar en Liga. Es verdad que no ha dicho nombres, pero ¿le ilusiona pensar que puede estar en la cita ante la Real B?

–Bueno, ya lo veremos. Esa es una decisión que corresponde al entrenador. A los futbolistas nos toca esperar y obviamente si nos dan la oportunidad intentar aprovecharlo para ganarme más minutos.

–En Copa del Rey han disputado dos partidos contra el Caudal, de inferior categoría, y el Mirandés, que también juega en Segunda. El próximo rival será de Primera División y el partido se jugará en El Molinón. ¿Le motiva especialmente esta circunstancia?

–Claro. Nos vamos a preparar duro con independencia del rival. Sabemos que vamos a tener adversarios muy duros y la receta es estar juntos y que el equipo trabaje bien, tanto los titulares como los teóricos suplentes para ser un equipo fuerte en ambas competiciones.

–La última, ¿Qué le pide a este mes de diciembre?

–Muchas bendiciones. La verdad es que mi Dios me ha permitido estar fuerte de mentalidad. Soy consciente de que han pasado cosas difíciles en estas últimas semana pero seguimos luchando, no bajamos los brazos y esperamos empezar a destacar en el juego del equipo.