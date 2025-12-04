El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Consejo de administración de la ZALIA que informó hoy de la solicitud de reserva de la compañía Sunwafe. E. C.
Gijón

Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas

El proyecto de la compañía es construir una fábrica de piezas para paneles fotovoltaicos

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:02

Comenta

El consejo de administración de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) ha celebrado hoy una sesión ordinaria en la que se ... ha informado sobre la recepción de la primera solicitud formal de reserva de suelo presentada en el marco del procedimiento público de competencia de proyectos, el mecanismo diseñado para captar iniciativas empresariales interesadas en implantarse en este entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

