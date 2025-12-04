Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas

El consejo de administración de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) ha celebrado hoy una sesión ordinaria en la que se ... ha informado sobre la recepción de la primera solicitud formal de reserva de suelo presentada en el marco del procedimiento público de competencia de proyectos, el mecanismo diseñado para captar iniciativas empresariales interesadas en implantarse en este entorno.

La solicitud corresponde a la empresa Sunwafe S.L., que ha entregado y registrado la documentación según los requisitos establecidos en la convocatoria pública. El plazo para la presentación de solicitudes finalizó el pasado viernes.

La documentación aportada incluye los dos sobres requeridos por el procedimiento: uno con la información general y la propuesta de implantación y otro con la documentación técnica y económica del proyecto.

Tras informar al consejo de administración sobre la evolución del procedimiento, ZALIA seguirá ahora los pasos fijados en la convocatoria. Así, en primer lugar, se procederá a la revisión y evaluación técnica de la documentación. Posteriormente, se elaborará una propuesta para elevarla al consejo de administración, que deberá adoptar el acuerdo de adjudicación y la posterior formalización con la entidad promotora.

La tramitación de este expediente, según explica la Consejería de Movilidad que encabeza Alejandro Calvo, se enmarca en los objetivos estratégicos de ZALIA: facilitar la implantación de iniciativas industriales y logísticas, impulsar la inversión productiva y contribuir al desarrollo económico de Asturias.

El Principado asegura que estos principios seguirán guiando la labor de ZALIA, que aspira a afianzarse como espacio de referencia para nuevas iniciativas empresariales y avanzar en el impulso de proyectos logísticos vinculados a la Red Transeuropea de Transportes. De este modo, reforzará su función estratégica como parte del área de influencia (hinterland) del Puerto de Gijón y ayudará a consolidar Asturias como polo logístico del Cantábrico.

Obleas de silicio

Sunwafe tramita como proyecto estratégico su inversión en la ZALIA para fabricar obleas de silicio, compenente esencialde las células de los paneles de producción de energía fotovoltaica.

La inversión prevista para la primera fase es de 670 millones de euros y se prevé que la capacidad de producción de la fábrica alcance 2.500 millones de obleas (20 GW) para 2030, con una plantilla de 2.600 profesionales.

La actividad implica la purificación de silicio, la producción de lingotes y después su corte con sierras de hilo de diamante para crear obleas finas, generalmente de 150 a 200 micrómetros de espesor. Estas se pulen, limpian y tratan para eliminar defectos superficiales, preparándolas para la siguiente etapa de fabricación de las células solares.