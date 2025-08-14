El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Terrenos de la ZALIA, donde Sunwafe planea ubicar su fábrica de piezas para paneles solares. D. Arienza

La fábrica de Sunwafe en Gijón inicia los trámites para ser proyecto estratégico

La compañía plantea invertir 670 millones en un planta de piezas para paneles solares que dará empleo directo a 2.500 personas

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:25

Sunwafe ha iniciado los trámites para que la fábrica que planea construir en Gijón para fabricar lingotes y obleas de silicio, componentes esenciales en ... la fabricación de paneles fotovoltaicos, sea considerado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER). Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en su visita institucional a la Feria de Muestras. Noticia que adelantó EL COMERCIO en su edición del pasado domingo, en la entrevista al director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre.

