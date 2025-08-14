La fábrica de Sunwafe en Gijón inicia los trámites para ser proyecto estratégico

Sunwafe ha iniciado los trámites para que la fábrica que planea construir en Gijón para fabricar lingotes y obleas de silicio, componentes esenciales en ... la fabricación de paneles fotovoltaicos, sea considerado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER). Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en su visita institucional a la Feria de Muestras. Noticia que adelantó EL COMERCIO en su edición del pasado domingo, en la entrevista al director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre.

Una iniciativa «muy ambiciosa», en palabras del consejero, que también señaló que hay «diferentes inversiones, en grados más o menos maduros, en sectores que van desde lo industrial hasta lo energético» que plantean desarrollarse en Asturias. La de Sunwafe, en concreto, si se materializa, se ubicará en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). La inversión prevista para la primera fase es de 670 millones de euros y se prevé que la capacidad de producción de la fábrica alcance los 2.500 millones de obleas (20 GW) para 2030, con una plantilla superior a los 2.500 profesionales.

La actividad implica la purificación de silicio, la producción de lingotes y después su corte con sierras de hilo de diamante para crear obleas finas, generalmente de 150 a 200 micrómetros de espesor. Estas se pulen, limpian y tratan para eliminar defectos superficiales, preparándolas para la siguiente etapa de fabricación de las células solares. Se trata de «un proyecto muy singular», como destacó en su día la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya que esta producción se concentra en China a nivel global. Por ello, el ministerio le ha otorgado una ayuda de casi 200 millones de euros.