Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista Instala barreras y grandes macetas en las zonas de mayor afluencia de personas para evitar atropellos masivos, como los ocurridos en Europa

Olaya Suárez Gijón Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:25 Comenta Compartir

Gijón se blinda por el nivel cuatro de amenaza terrorista decretado en España y adopta medidas de seguridad excepcionales con el objetivo de proteger la zonas de afluencia masiva de personas durante las próximas semanas navideñas.

Como marcan las directrices estatales desde hace diez años, la junta de seguridad local ha determinado las medidas de autoprotección a tomar, dando así cumplimiento a la orden del Ministerio del Interior, que insta a extremar los mecanismos de seguridad dirigidos a proteger a los ciudadanos, principalmente en lugares de aglomeraciones.

Para ello, desde el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento han instalado en los últimos días barreras y maceteros en calles peatonales para restringir el paso de vehículos. Se protegen de posibles atentados yihadistas con vehículos con estructuras en puntos estratégicos, como la calle Corrida desde la plaza del Carmen, el paseo de Begoña, la plaza de Europa en la intersección con la avenida de la Constitución o el perímetro de la pista de hielo y las atracciones instaladas en el 'solarón'.

Además, tanto la Policía Local como la Policía Nacional aumentan la presencia de personas en la calle ya a partir de este puente de la Constitución y hasta el fin de las fiestas de Navidad. Habrá un dispositivo especial durante el día de la Cabalgata , la fecha que más preocupa a las fuerzas de seguridad, ya que es la de mayor presencia de personas en la vía pública. Durante esa jornada, se prohibirá la entrada al casco urbano de camiones de más de cinco toneladas y se cortarán algunas calles con los dispositivos «jerseys», que sirven de barrera física una vez llenados con agua. El objetivo es evitar atropellos masivos con la posible invasión de aceras por parte de vehículos, como ocurrió en numerosas ciudades europeas.