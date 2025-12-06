El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Barreras instaladas en la avenida de la Costa. E. C.

Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista

Instala barreras y grandes macetas en las zonas de mayor afluencia de personas para evitar atropellos masivos, como los ocurridos en Europa

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

Gijón se blinda por el nivel cuatro de amenaza terrorista decretado en España y adopta medidas de seguridad excepcionales con el objetivo de proteger la zonas de afluencia masiva de personas durante las próximas semanas navideñas.

Como marcan las directrices estatales desde hace diez años, la junta de seguridad local ha determinado las medidas de autoprotección a tomar, dando así cumplimiento a la orden del Ministerio del Interior, que insta a extremar los mecanismos de seguridad dirigidos a proteger a los ciudadanos, principalmente en lugares de aglomeraciones.

Para ello, desde el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento han instalado en los últimos días barreras y maceteros en calles peatonales para restringir el paso de vehículos. Se protegen de posibles atentados yihadistas con vehículos con estructuras en puntos estratégicos, como la calle Corrida desde la plaza del Carmen, el paseo de Begoña, la plaza de Europa en la intersección con la avenida de la Constitución o el perímetro de la pista de hielo y las atracciones instaladas en el 'solarón'.

Además, tanto la Policía Local como la Policía Nacional aumentan la presencia de personas en la calle ya a partir de este puente de la Constitución y hasta el fin de las fiestas de Navidad. Habrá un dispositivo especial durante el día de la Cabalgata , la fecha que más preocupa a las fuerzas de seguridad, ya que es la de mayor presencia de personas en la vía pública. Durante esa jornada, se prohibirá la entrada al casco urbano de camiones de más de cinco toneladas y se cortarán algunas calles con los dispositivos «jerseys», que sirven de barrera física una vez llenados con agua. El objetivo es evitar atropellos masivos con la posible invasión de aceras por parte de vehículos, como ocurrió en numerosas ciudades europeas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  3. 3

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  4. 4 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  5. 5 Herida una mujer en una colisión contra una furgoneta en la A-66 en Mieres
  6. 6 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  7. 7

    Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España
  8. 8 Asturias, una de las comunidades con más riesgo de verse afectada por la peste porcina
  9. 9 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  10. 10

    El proyecto de la Universidad Alfonso X en Oviedo: 40 millones de inversión y 4.000 estudiantes en el Calatrava

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista

Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista