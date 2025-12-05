El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Escuela infantil de Grado.

Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»

El Ayuntamiento indica que se trata de un «hecho aislado»

S. G. A.

Grado

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:42

Una trabajadora de la escuela para niños de hasta tres años de Grado ha sido suspendida de empleo y sueldo por el Ayuntamiento de Grado. ¿La causa? Que se detectó un «trato inadecuado» hacia uno de los menores. El Consistorio califica de «situación excepcional» este incidente en la Escuela Infantil Municipal y destaca que se han adoptado de manera inmediata las medidas oportunidad, conforme a la normativa vigente. Ese trato inadecuado haría referencia, en principio, a un episodio de gritos de la trabajadora a uno de los niños.

Desde el Consistorio se incide en transmitir un mensaje de tranquilidad a las familias, a las que ya se ha informado de lo sucedido. Aseguran en el Ayuntamiento que la situación está controlada y se remarca que es un «hecho aislado». Un incidente, subraya el Ayuntamiento, «que no refleja en absoluto el compromiso y la profesionalidad del equipo educativo».

«Nada más conocerse la situación, se activaron los protocolos internos establecidos para garantizar la protección del menor y la tranquilidad de las familias. Entre las medidas aplicadas se encuentra la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión de empleo y sueldo de la trabajadora implicada, mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente», explica el Ayuntamiento en un comunicado al tiempo que asegura que estos hechos «no afectan al funcionamiento normal del centro ni a la atención que reciben los menores».

«La seguridad, el bienestar y el respeto hacia los niños y niñas son nuestra prioridad absoluta. Por ello, además de las medidas disciplinarias, seguiremos trabajando en reforzar las acciones preventivas y formativas dirigidas al personal del centro, con el objetivo de seguir garantizando un entorno educativo seguro, afectivo y de confianza», remarca el equipo de gobierno.

El equipo educativo, agregaron los responsables municipales, «continúa trabajando con la misma dedicación y profesionalidad que siempre».

