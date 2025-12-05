El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El interior del antiguo centro comercial del Calatrava. Alex Piña

El proyecto de la Universidad Alfonso X en Oviedo: 40 millones de inversión y 4.000 estudiantes en el Calatrava

El alcalde, Alfredo Canteli, calcula que las obras para convertir la planta intermedia de la galería en facultades podrán arrancar en enero. «Son muy serios, vienen a por todas y con una inversión brutal»

Alberto Arce
Raquel Fidalgo

Alberto Arce y Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:49

Comenta

En el verano de 2024, el Ayuntamiento de Oviedo adquirió al fondo de inversión suizo Stoneweg por 4,85 millones de euros las tres ... plantas del fallido centro comercial del Calatrava, que lleva cerrado desde marzo de 2019 tras el fracaso del equipamiento y la promesa de una reforma que nunca llegó a llevarse a cabo. Poco más de dos años después, durante el otoño del año de 2026, está previsto que la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) relance la planta -3 del espacio, la intermedia, con un ambicioso proyecto educativo que incluye la implantación de cuatro grados universitarios y cinco masters en un plazo de cinco años, y el traslado al edificio de la escuela MIR Asturias. La mesa de contratación municipal abrió este viernes la oferta de la institución académica privada a la licitación del contrato de arrendamiento del inmueble y, en palabras del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ya sólo falta «firmar el contrato y que se pongan a trabajar». Las cifras del proyecto son apabullantes. El regidor ovetense cifró en 40 millones de euros el presupuesto global estimado, de los que 14 millones «son de obra civil».

Te puede interesar

