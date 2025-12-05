El proyecto de la Universidad Alfonso X en Oviedo: 40 millones de inversión y 4.000 estudiantes en el Calatrava

En el verano de 2024, el Ayuntamiento de Oviedo adquirió al fondo de inversión suizo Stoneweg por 4,85 millones de euros las tres ... plantas del fallido centro comercial del Calatrava, que lleva cerrado desde marzo de 2019 tras el fracaso del equipamiento y la promesa de una reforma que nunca llegó a llevarse a cabo. Poco más de dos años después, durante el otoño del año de 2026, está previsto que la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) relance la planta -3 del espacio, la intermedia, con un ambicioso proyecto educativo que incluye la implantación de cuatro grados universitarios y cinco masters en un plazo de cinco años, y el traslado al edificio de la escuela MIR Asturias. La mesa de contratación municipal abrió este viernes la oferta de la institución académica privada a la licitación del contrato de arrendamiento del inmueble y, en palabras del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ya sólo falta «firmar el contrato y que se pongan a trabajar». Las cifras del proyecto son apabullantes. El regidor ovetense cifró en 40 millones de euros el presupuesto global estimado, de los que 14 millones «son de obra civil».

No en vano, la Universidad Alfonso X deberá costear una compleja remodelación del espacio interior de la antigua galería comercial del Palacio de Exposiciones y Congresos, diseñada para albergar todo tipo de tiendas, pero no facultades. ¿Cuándo comenzarán las obras? Tal y como manifestó el propio Canteli durante la mañana de este viernes, en su visita a la inauguración del mercadillo El Camino, «espero que en enero o en febrero, a más tardar, estén trabajando ya», aseguró.

Así, si todo sale según los cálculos del equipo de gobierno local del PP, la UAX ocupará la planta intermedia del viejo Modoo con los grados de Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y los masters en Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health. Esa es la previsión del proyecto global, que se llevará a cabo por fases y se prolongará durante cinco años.

El comienzo será relativamente más modesto, pues empezarán en el curso 2026-27 con los dos primeros y entre 400 y 500 estudiantes, continuó el primer edil de la Corporación municipal ovetense. Posteriormente también se llevará a cabo el traslado a las instalaciones de la escuela MIR Asturias, con sus 1.500 alumnos anuales.

«El caso es que arranquemos, que sea bueno para Oviedo y para la zona de El Cristo, especialmente», aseguró, para reiterar en el mensaje a renglón seguido manifestando que «significa economía por todos los lados y poner en marcha un patrimonio importante que tenemos ahí en el Calatrava». A su juicio, el proyecto de la UAX valida la decisión de adquirir la galería al fondo suizo, por la que se pagaron 4,85 millones de euros (3,6 retenidos para hacer frente a los cinco años de IBI sin pagar por parte del propietario y el resto, abonado de forma efectiva). «Esto demuestra que la operación fue magnífica para Oviedo», aseveró el alcalde de la capital.

Por lo pronto, continúa el camino iniciado por el gobierno local para que la recuperación del edificio, que será explotado por la iniciativa privada, pueda servir de revulsivo para el malogrado barrio de El Cristo. Sólo el contrato de arrendamiento supondrá una inyección de hasta 260.000 euros al año durante dos décadas para las arcas municipales, sin contar con que la zona pasará a estar llena de jóvenes estudiantes durante todo el año.

Miles de ellos. Según Canteli, si bien admitió no conocer al detalle la planificación de la Universidad Alfonso X El Sabio, «se habla de llegar hasta los 4.000 alumnos, de los que un 30% serían extranjeros». Cifras, concluyó, «que hay que consolidar y que hay que verlas ahí»; sin embargo, mostró su confianza en la institución privada. «Son muy serios, vienen a por todas y con una inversión brutal: unos 40 millones de euros, 14 de ellos de obra civil; yo creo que está claro».