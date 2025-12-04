La licitación del alquiler del Calatrava recibe una única oferta de la Universidad Alfonso X

A. Arce Oviedo Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Si todo sale según los cálculos del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ocupará la planta intermedia ... de la fallida galería comercial del Calatrava con un ambicioso proyecto educativo que incluye la implantación de cuatro grados (Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y cinco masters (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health) en un plazo de cinco años –empezarán en el curso 2026-27 con los dos primeros–, y el traslado al antiguo Modoo de la escuela MIR Asturias, con sus 1.500 alumnos anuales. Por lo pronto, la institución académica privada ha dado el primer paso y ha presentado la única oferta recibida por el Ayuntamiento en el proceso de licitación del alquiler del otrora centro comercial.

Eso sí, según confirmaron las fuentes municipales consultadas, la mesa de contratación fijada para la mañana de este miércoles, en la que –entre otros temas en el orden del día– estaba previsto abrir el sobre con la oferta de la UAX, ha tenido que ser trasladada a este viernes por «un problema técnico». No obstante, continúa el camino iniciado por el gobierno local para que la recuperación del edificio, que será explotado por la iniciativa privada, pueda servir de revulsivo para el malogrado barrio de El Cristo. En cifras, el contrato de arrendamiento supondrá una inyección de hasta 260.000 euros al año durante dos décadas para las arcas municipales.

