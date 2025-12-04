El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Interior de la galería comercial del Calatrava. Alex Piña
Oviedo

La licitación del alquiler del Calatrava recibe una única oferta de la Universidad Alfonso X

La mesa de contratación municipal abrirá este viernes los sobres con la proposición de la institución privada que quiere convertir el Modoo en facultades

A. Arce

Oviedo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:31

Comenta

Si todo sale según los cálculos del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ocupará la planta intermedia ... de la fallida galería comercial del Calatrava con un ambicioso proyecto educativo que incluye la implantación de cuatro grados (Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y cinco masters (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health) en un plazo de cinco años –empezarán en el curso 2026-27 con los dos primeros–, y el traslado al antiguo Modoo de la escuela MIR Asturias, con sus 1.500 alumnos anuales. Por lo pronto, la institución académica privada ha dado el primer paso y ha presentado la única oferta recibida por el Ayuntamiento en el proceso de licitación del alquiler del otrora centro comercial.

