¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El interior de la galería del Calatrava. Alex Piña

El aterrizaje de la Universidad Alfonso X garantiza la continuidad del MIR en Oviedo

La UAX proyecta en la planta intermedia del Calatrava un «centro único comparable a otros europeos» para paliar la falta de profesionales

A. Arce

Oviedo

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:07

El Consejo de Gobierno aprobó el martes el decreto por el que se autoriza la adscripción de un centro universitario privado de la Universidad Alfonso X El Sabio ... en Oviedo. La UAX ocupará la planta intermedia de la galería del Calatrava con un ambicioso proyecto educativo que incluye la implantación de cuatro grados (Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y cinco masters (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health) en un plazo de cinco años –empezarán en el curso 2026-27 con los dos primeros–. También supondrá el traslado al antiguo Modoo de la escuela MIR Asturias, hasta ahora ubicada en el Seminario, y la garantía de que esta importante academia se quede en Oviedo.

