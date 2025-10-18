El aterrizaje de la Universidad Alfonso X garantiza la continuidad del MIR en Oviedo

El Consejo de Gobierno aprobó el martes el decreto por el que se autoriza la adscripción de un centro universitario privado de la Universidad Alfonso X El Sabio ... en Oviedo. La UAX ocupará la planta intermedia de la galería del Calatrava con un ambicioso proyecto educativo que incluye la implantación de cuatro grados (Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y cinco masters (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health) en un plazo de cinco años –empezarán en el curso 2026-27 con los dos primeros–. También supondrá el traslado al antiguo Modoo de la escuela MIR Asturias, hasta ahora ubicada en el Seminario, y la garantía de que esta importante academia se quede en Oviedo.

Es lo que se extrae del mensaje de celebración y agradecimiento a todos los agentes implicados remitido por el director de desarrollo de negocios de la UAX, Miguel Palencia Yllera. En sus palabras, la Universidad Alfonso X «continúa su proyecto de expansión regional con nuestra llegada a Asturias y nuestro nuevo campus en Oviedo para 2026-27, implantando cuatro grados universitarios y atendiendo a la inmensa necesidad social en la profesión sanitaria en el norte de España».

En ese sentido, aseguró, «integraremos en el campus a todos nuestros 1.500 estudiantes anuales de nuestra escuela MIR Asturias para crear un centro universitario único especializado en salud, comparable a otros centros europeos e internacionales». Un mensaje que concluye con un «seguimos avanzando» y con los agradecimientos tanto al equipo de la UAX por el desarrollo del proyecto, así como el resto de agentes públicos y privados que han colaborado con ellos a lo largo del último año para que pudiese ver la luz. Entre ellos, el consejero de Ciencia, Borja Sánchez; el director de la Agencia Sekuens, David González; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el concejal de Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta, y el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres.

Competir en conocimiento

Este último también se pronunció este viernes sobre el asunto, que englobó dentro del catálogo de «buenas noticias» que ha estado recibiendo la región en los últimos tiempos en materia económica –entre otras, el impulso y avance del sector de la defensa–. A su juicio, «el aterrizaje de las universidades privadas en Asturias, con la UAX a la cabeza, representa más actividad económica y continuar con esa marca de éxito que es el MIR de Oviedo». La institución cameral, agregó, «contribuyó» para que los planes de la institución académica privada pudiesen llegar a buen puerto. «Asturias no puede renunciar a competir también en conocimiento y damos un paso muy importante en ese terreno».

Un paso que llenará la planta intermedia del Calatrava de miles de alumnos y con el que el Ayuntamiento espera que tenga lugar la reactivación del barrio de El Cristo.