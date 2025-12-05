¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?

¿Por qué la epidemia de gripe viene este año diferente? ¿Por qué las autoridades sanitarias advierten sobre sus síntomas? ¿Están justificadas las recomendaciones ... aprobadas a nivel nacional ante el incremento de la incidencia? «Tendemos a trivializar la gripe estacional, cuando puede ser un problema serio», subraya, como punto de partida, el epidemiólogo Daniel López-Acuña, partidario de que la población «se vacune ya» ante el pico gripal que se espera en plenas fiestas navideñas.

López-Acuña, que trabajó durante treinta años en la Organización Mundial de la Salud (OMS), aplaude el protocolo aprobado esta semana por todas las comunidades autónomas para enfrentar de forma conjunta la epidemia de gripe. «Ahora hay que aplicarlo», incide este médico astur-mexicano, partidario «promover por todos los medios la vacunación y el uso de la mascarilla». En su opinión, a medida que la epidemia se vaya agudizando, «la gente no sólo debería ponerse la mascarilla cuando tiene síntomas gripales, sino también en los centros sanitarios y sociosanitarios. Yo incluso extendería su uso al transporte público».

En Asturias, la tasa de incidencia de la gripe –infecciones que se detectan por cada 100.000 habitantes– se ha duplicado en tan sólo una semana, pasando de 37,4 casos a 63,4. Tal como «ya se mostró en el otoño-invierno del cono sur, que nos precede», el virus «se transmite más» y genera «síntomas más agresivos» que en años anteriores. El motivo: una nueva variante de la gripe A, que surgió de la mutación de su cepa H3N2 y se identifica con la letra K.

Los efectos de la subvariante K

«Cada cierto tiempo, el virus experimenta un cambio más o menos profundo en su estructura antigénica, lo que hace que el sistema inmunitario no lo reconozca como en las temporadas anteriores. De ahí que una subvariante nueva como ésta se transmita más rápido y con síntomas más severos», explica el epidemiólogo Pedro Arcos, director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo. También puede llegar a reducir «un poquito» la protección conferida por la vacuna estacional. Aun así, «la persona vacunada siempre, siempre, va a desarrollar una sintomatología más suave».

El profesor Arcos insiste en ello porque, «a estas alturas, estamos en unos niveles bajísimos de vacunación» y, si la epidemia de gripe llega a resultar este año tan problemática como aventura la comunidad científica, es «muy posiblemente por una cuestión de planificación». Y apostilla: «En las estrategias de vacunación y prevención hay que ser proactivos, no reactivos».

En este sentido, el jefe de Microbiología y Parasitología del HUCA, Santiago Melón, apunta que «se ha producido un cambio en la cepa de la gripe y esa variante está circulando desde que comenzó la vacunación, por tanto, no hubo tiempo suficiente a que se creara inmunidad». Y añade: «Quizá, para otros años, habría que plantearse vacunar un poco antes, cuando empiecen a aparecer los primeros casos».

A modo de resumen: «Circula una nueva variante de la gripe, que no está incluida en la vacuna y que se ha visto que es más contagiosa. La epidemia, además, se ha adelantado con respecto a lo que viene siendo habitual, lo que implica que la cobertura vacunal es menor«, señala Rubén Villa, presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMYC). De hecho, la Consejería de Salud ha habilitado puntos de vacunación en horario de tarde y sin necesidad de cita previa para facilitar y acelerar la inmunización de los asturianos. Pero es que, además, «la gripe está coincidiendo con el virus sincitial, que afecta sobre todo a niños, pero también a mayores», comenta el doctor Villa, que forma parte de la red de médicos centinela que colabora con el servicio de epidemiología del Principado en el seguimiento de las infecciones respiratorias. Y ante esta situación, lo dicho, «conviene vacunarse y poner la mascarilla cuando uno es sintomático, en centros sanitarios y en equipamientos residenciales».