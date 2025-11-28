Variante K de la gripe: síntomas y precauciones «como en pandemia» para prevenir los efectos Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de vacunarse ante la ola de esta subvariante del virus, mientras que Sanidad y autonomías intentan pactar un uso idéntico de mascarillas en todo el país

N. V. Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:26

La temporada de gripe se ha adelantado en España. Asturias ya ha lanzado una alerta sanitaria por el rápido aumento de contagios y la alta capacidad de transmisión de la llamada gripe K, una subvariante del virus A (H3N2). Es más, la consejera de Salud en el Principado, Concepción Saavedra, ya insistíó el pasado miércoles en la necesidad de tomar medidas de prevención e higiene, especialmente en los grupos de riesgo (mayores de 60, personas con problemas de salud crónicos, embarazadas y personal sanitario): «Hay que actuar como hacíamos durante la covid». Sobre todo, de cara a las fechas navideñas cuando las reuniones sociales son más habituales y el riesgo de contagio incrementa.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este viernes que confía en aprobar el protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios el día 3 de diciembre en la Comisión de Salud Pública, después de que las comunidades autónomas hayan expresado su sintonía en este sentido durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La ministra ha detallado, en línea con los últimos datos epidemiológicos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que la curva de gripe está subiendo y ha superado el umbral epidémico, habiendo registrado la semana pasada 40 casos por cada 100.000 habitantes.

¿Cómo sería el protocolo de actuación?

El protocolo único sería muy similar al diseñado por técnicos ministeriales y autonómicos el año pasado, que, además de contener medidas para maximizar la vacunación y promover las medidas de higiene básicas, implantaba una recomendación u obligación del uso de la mascarilla, según los casos, dependiendo de la gravedad de cada fase de la epidemia.

Síntomas más frecuentes

Los especialistas señalan que los síntomas de la gripe K son similares a los de la gripe estacional, pero más intensos en muchos casos:

—Fiebre alta desde el inicio.

—Tos persistente y seca.

—Dolores musculares y articulares más acusados.

—Cansancio extremo que puede prolongarse varios días.

—Dolor de garganta y congestión nasal.

—En algunos pacientes, cefaleas fuertes y escalofríos.

Una variante más contagiosa

La gripe K se caracteriza por mutaciones en la proteína hemaglutinina, lo que le permite esquivar parcialmente la inmunidad previa y aumentar su capacidad de transmisión. Aunque no se ha demostrado que sea más grave, sí provoca un rápido incremento de casos y un adelanto del pico epidémico.

En Asturias, los servicios sanitarios advierten de que la variante está generando un repunte temprano de contagios. La Consejería de Salud recomienda medidas preventivas:

—Vacunarse contra la gripe.

—Extremar la higiene de manos.

—Cubrirse al toser o estornudar.

—Ventilar los espacios cerrados.

—Evitar acudir a centros de trabajo o estudio con síntomas gripales.

—Usar mascarilla en espacios cerrados si se presentan síntomas