La victoria del Real Oviedo no puede esperar más

Las instalaciones de El Requexón amanecieron este jueves con una pancarta que decía 'Rendirnos no es una opción'. El pasado sábado, tras caer ante ... el Atlético de Madrid, en la sala de prensa del Metropolitano, Luis Carrión ya hacía referencia a la importancia del encuentro de esta noche ante el Mallorca. El Real Oviedo necesita una victoria que sirva como punto de inflexión de cara a una necesaria reacción.

También necesita el triunfo el propio entrenador y sumar así su primera victoria en la máxima categoría del fútbol español, poniendo punto y final al gafe que le persigue. Un triunfo urgente para el técnico que necesita ya conseguir resultados que contradigan a los que piensan que su contratación fue un error.

La principal sorpresa en la convocatoria es la ausencia de Ilic por decisión técnica, mientras que regresa Chaira, tras cumplir un encuentro de sanción. Tampoco están en la lista, en este caso por lesión, Javi López y Brandon Domingues. Es probable que el francés se hubiera quedado fuera de la lista aunque estuviera al cien por cien físicamente porque no cuenta para el entrenador.

La importancia del encuentro podría hacer que Carrión introdujera algún cambio en la alineación en busca de un revulsivo.

El equipo azul, pese a la derrota en el Metropolitano, ha tenido una semana tranquila, ya que todas las miradas estaban puestas en el encuentro de hoy, ante un adversario que solo tiene cuatro puntos más en la clasificación, por lo que puede considerarse un rival directo a estas alturas de competición.

Uno de los problemas de los azules hasta el momento es la falta de gol. El equipo lleva cuatro encuentros sin ver portería y con solo siete tantos a favor es el equipo menos goleador de Primera, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF.

Uno de los retos de Luis Carrión es mejorar esa estadística y por eso podría introducir algún cambio en el once. Una de las alternativas que maneja es modificar la posición de Fede Viñas. El delantero internacional uruguayo está jugando desplazado a la banda derecha o bien la izquierda desde el relevo en el banquillo.

La referencia ofensiva viene siendo Salomón Rondón que, esta ocasión, podría volver al banquillo. En el encuentro del Metropolitano, el uruguayo fue de lo más destacado del equipo, aunque no ocupara su posición más natural.

Esa modificación estaría acompañada de otra para el centro del campo, con las dos bandas abiertas a varias alternativas. En la derecha, la opción más probable es que se mantenga Hassan. En la izquierda, aunque esté disponible Chaira, el técnico podría decantarse por darle una oportunidad a Brekalo.

El extremo croata se puede adaptar mejor a lo que pretende el técnico para el costado. Hasta ahora con Carrión solo ha participado en dos encuentros.

En cuanto al resto del once que ponga en liza no se intuyen más novedades. En el centro de la defensa David Costas y David Carmo volverán a serla pareja titular. Será la penúltima vez antes que el internacional con Angola se incorpore a su selección para disputar la Copa de África. Se perderá seguro el encuentro ante el Celta y en función de los resultados que coseche su equipo se podría perder hasta otros tres encuentros. En los laterales de la zaga Nacho Vidal y Rahim son apuestas seguras una jornada más. Donde no parece que se vayan a producir novedades es en el centro del campo, ya que Dendoncker, Colombatto y Cazorla tienen asegurada su plaza, siempre que estén en condiciones físicas.

El Oviedo no quiere rendirse pero necesita ganar ya.