Carrión, entrenador del Real Oviedo: «Estamos abajo en la tabla, pero no desahuciados»

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:04

El entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión, volvió a destacar la importancia del encuentro que afrontarán mañana ante el Mallorca: «Es pronto, pero sí entiendo que después de estos últimos partidos sería muy importante conseguir la victoria. Estamos preparados, llevamos entrenando bien todo y toca dejarse todo para ganar. El Tartiere tiene que seguir siendo un punto a favor nuestro».

El técnico apuntó que el equipo está en una situación delicada, pero con margen para reaccionar: «Estamos abajo en la tabla, pero no desahuciados. Eso sí, mañana puede ser un punto de inflexión. En el fútbol no hay nada a vida o muerte, pero sí hay días importantes y mañana es uno de ellos. Tenemos que dejarnos todo y ganar. Si ganamos, nos acercamos al propio Mallorca. Cuando ganas consigues ganar también confianza. Ya hemos jugado bien, pero no pudimos traducirlo en victorias».

Sin querer hablar de finales, sí subraya lo que supondría un triunfo: «Nunca me gusta hablar de finales. Mañana si ganamos no nos van a dar ninguna copa, pero sí la gente dirá que estos chicos se han dejado todo, han dominado y encima han ganado. Mañana, con nuestras armas que entiendo que son las mejores para este equipo, tiene que ser el día».

Carrión incide además en la importancia de mantener la confianza: «La confianza se tiene que basar en el día a día también, no solo en si ganas o no. Hemos hecho partidos lo suficientemente buenos para haberlos ganado, pero no ha sido así. Mi objetivo es que la gente no desmoralice. Desde que acabó lo del Metropolitano le dije a mis jugadores que este viernes era el día, nos sentimos en deuda con todos y tiene que ser un día en el que nos dejemos todo».

El entrenador admite la necesidad de mejorar la puntería: «Tenemos que ser efectivos si queremos conseguir puntos, está claro. En los partidos de casa hemos llegado bastantes veces, pero no metimos gol. Tenemos que ser efectivos, no queda otra. El juego no se está viendo reflejado en goles y trabajamos mucho día a día para poder solucionarlo».

Carrión analizó al próximo adversario liguero: «El Mallorca sacó un buen equipo en Copa, aunque muchos jugadores no estén siendo protagonistas. Fue un partido exigente para ellos. El míster sabe lo que hace y trabaja muy bien. Creo que podemos ser mejores que ellos y que podemos ganar. Es un equipo con experiencia, con muchos partidos en Primera en su plantilla. La Copa trastoca, pero seguro que bien descansados».

Una lista con 23 convocados y una ausencia sorprendente

Hubo sorpresa en la lista de convocados del Oviedo para medirse mañana al Mallorca en el Carlos Tartiere. Luis Carrión dejó fuera de la convocatoria a Luka Ilic por decisión técnica, lo que supone la primera ausencia del serbio sin mediar lesión o sanción. Ilyas Chaira vuelve tras cumplir su sanción y son baja por lesión Javi López y Brandon Domingues.

Los 23 jugadores convocados para el encuentro de mañana son: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Costas, Reina, Sibo, Ilyas, Santi Cazorla, Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Ovi Ejaria, Oier Luengo, David Carmo, Brekalo, Álex Forés, Dendoncker, Nacho Vidal, Rondón, Lucas Ahijado y Agudín.

Los jugadores se concentrarán mañana, a partir de las 13.50 horas, en el hotel Monumental Silken Naranco y allí esperarán la hora de un partido que será dirigido por Iosu Galech Apezteguia, con Carlos del cerro Grande en el VAR.