Acceso al antiguo centro comercial del Calatrava. Mario Rojas

Alfredo Canteli da la bienvenida a la universidad Alfonso X al Calatrava: «Sin nosotros sería un sitio de okupas»

El alcalde asegura que el proyecto de la universidad privada ocupará una planta completa de la galería y traerá 4.500 alumnos

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 06:54

El Consejo de Gobierno aprobó el martes el decreto por el que se autoriza la adscripción del primer centro universitario privado en Oviedo. ... Se trata de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), que ocupará la planta intermedia de la galería del Calatrava y que arrancará próximamente su andadura en la capital asturiana con un ambicioso proyecto de implantación. La entidad prevé ofertar estudios vinculados a ciencias de la salud, cuya demanda supera a la oferta que puede cubrir la universidad pública en estos momentos. Empezarán con las titulaciones de Medicina y Enfermería (en principio para el próximo curso) y, a partir de ahí, irán ampliando el catálogo hasta los cuatro grados (los anteriores más Odontología y Farmacia) y cinco masters (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health) en un plazo de cinco años. También está previsto el traslado de la Academia MIR Asturias.

