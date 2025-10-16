Alfredo Canteli da la bienvenida a la universidad Alfonso X al Calatrava: «Sin nosotros sería un sitio de okupas»

El Consejo de Gobierno aprobó el martes el decreto por el que se autoriza la adscripción del primer centro universitario privado en Oviedo. ... Se trata de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), que ocupará la planta intermedia de la galería del Calatrava y que arrancará próximamente su andadura en la capital asturiana con un ambicioso proyecto de implantación. La entidad prevé ofertar estudios vinculados a ciencias de la salud, cuya demanda supera a la oferta que puede cubrir la universidad pública en estos momentos. Empezarán con las titulaciones de Medicina y Enfermería (en principio para el próximo curso) y, a partir de ahí, irán ampliando el catálogo hasta los cuatro grados (los anteriores más Odontología y Farmacia) y cinco masters (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health) en un plazo de cinco años. También está previsto el traslado de la Academia MIR Asturias.

A celebrarlo públicamente salió este miércoles el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Este calificó la futura llegada del centro adscrito como «muy esperada» y aseguró que se trata de algo «muy importante para Oviedo». «Trae una planificación pensando en 4.500 alumnos y ocupando una planta completa del Calatrava».

La noticia también le sirvió al regidor para poner en valor su gestión y, en particular, la compra de la fallida galería del Palacio de Congresos durante el verano de 2024 –la operación ascendió a 4,85 millones de euros–. «Si no lo coge el Ayuntamiento, sería un antro a futuro y un sitio de okupas; en este momento es una propiedad muy importante para el municipio», aseveró. Asimismo, y «pensando en El Cristo», aventuró el primer edil, «en toda aquella zona, muy deprimida y abandonada, Oviedo pone la primera piedra para un futuro mejor». Por último, Canteli finalizó dando la bienvenida a la UAX a Oviedo y mostrando su agradecimiento «a toda la gente que colaboró para que fuera posible»; también al Principado por haber aprobado el decreto y todo ello con el objetivo de que «nuestros alumnos puedan ir a la pública o a la privada, a donde más les interese ir».

En ese sentido, antes de comenzar a impartir clases, la UAX deberá solicitar la autorización de inicio de actividad. Para lograr ese permiso, el Principado comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en relación con las ratios de personal docente e investigador, infraestructuras y dotaciones, labor docente e investigadora y cualquier otro aspecto relacionado con la actividad propia de un centro universitario. También llevar a cabo las pertinentes obras de reforma de la planta intermedia del antiguo centro comercial Modoo. Ahora bien, ¿cómo, cuándo y cuánto?

A las preguntas de este diario, las fuentes consultadas de la UAX se limitaron a responder que «el centro contará, a lo largo de sus cinco años de desarrollo, con cuatro grados y cinco masters». Eso, y que «una vez que cuente con todos los permisos y requerimientos de apertura, la Universidad Alfonso X El Sabio comenzará con dos grados de Medicina y Enfermería». No obstante, sí aprovecharon las mismas fuentes para destacar que la UAX, con treinta años de experiencia, «lidera la educación universitaria privada española gracias a un modelo innovador y dinámico que sabe adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades del tejido empresarial».

Su misión, continuaron, «ofrecer a la sociedad una educación universitaria de calidad, con libertad e independencia, apostando por la excelencia académica y la transferencia de conocimiento para así siempre facilitar la inserción laboral». Hasta la fecha, la UAX dispone de cinco campus (uno en Villanueva de la Cañada, dos en Madrid, otro en Málaga y el campus 'online'), «todos ellos dotados de los espacios clave para potenciar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes».