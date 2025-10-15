Las reacciones a la llegada de las universidades privadas: de la «buena noticia» al «agravio a Gijón» IU advierte de que «no permitiremos atajos» que resten calidad a los proyectos y el PSOE insiste en que «nuestra prioridad sigue siendo la universidad pública»

Si se cumplen los plazos que las instituciones tienen previstos, el próximo mes de septiembre más de un centenar de estudiantes podrán iniciar sus estudios de Medicina y Enfermería en dos universidades privadas: la Nebrija, en Avilés, y la Alfonso X, en Oviedo. Tras el visto bueno del Consejo de Gobierno del Principado a sus proyectos aún quedan mucho camino que recorrer, pero lo cierto es que su oferta está mucho más cerca de ser una realidad. Y eso ha provocado muy distintas reacciones en el arco parlamentario de Asturias. Lo que para los dos ayuntamientos, para el PP, Vox, Foro y por supuesto las dos universidades afectadas es una «buena noticia», también es un «agravio comparativo para Gijón», en opinión de Adrián Pumares, o una amenaza para el sistema público, según Compromiso por Asturias.

Ya había dicho el Gobierno regional que los trámites con la Nebrija y la Alfonso X estaban «muy avanzados». Porque hay que recordar que en su caso se trata de centros adscritos, cuya tramitación es relativamente más sencilla que la de una nueva universidad, que es el caso de la Europea, que habilitará todo un campus en Gijón. No obstante, para el portavoz de Foro existe un trato «injusto». «La institución cumple sobradamente los estándares de calidad

Pumares considera positiva la llegada de universidades privadas a Asturias, pero denuncia que la Universidad Europea de Gijón ha sido injustamente excluida de los decretos del Gobierno. «Es inaceptable que no esté incluida en los decretos». La cuestión es que a la Europea le queda una tramitación mucho más compleja, por varios motivos. Para empezar, porque estará afectada por el Real Decreto del Gobierno central que ha endurecido los requisitos para las nuevas universidades, lo que le obliga a revisar su proyecto. Y, en segundo, porque en su caso necesita de una ley regional. Es decir, debe pasar por la Junta General del Principado.

Pese a todo, Pumares defiende que la Universidad Europea «cumple todos los estándares de calidad» e insta al Gobierno regional a presionar a su vez al Ministerio de Universidades para acelerar la aprobación de los informes pertinentes. Porque el proyecto para Gijón es «sinónimo de excelencia y calidad para Asturias», defiende.

El Partido Popular ha preferido hoy quedarse con la parte positiva, con la «buena noticia» que supone la llegada de los centros adscritos, especialmente por los estudios de Enfermería, «con el déficit que hay», ha dicho Beatriz Polledo.

Esperadas eran las reacciones de Izquierda Unida y del PSOE. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, había mostrado en el seno del propio Consejo de Gobierno su «frontal oposición» a los dos proyectos, calificando la aprobación del decreto de »pésima noticia«. Hoy, el portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha rebajado un poco el tono del debate, alabando el Real Decreto estatal que fija nuevos estándares de calidad a los proyectos privados frente a su »preocupación« porque »algunas universidades privadas no son más que expendedurías de títulos académicos para gente con altos recursos«.

«No vamos a permitir disposiciones transitorias ni nada por el estilo que busquen atajos para no cumplir esos requisitos», ha dicho Vegas, que ha instado el Ejecutivo de Adrián Barbón a seguir apostando por la universidad pública. Y en eso, ha respondido el PSOE, están de acuerdo. En palabras de Dolores Carcedo, «el objetivo principal es compartido» por los socios de gobierno. «Apostamos y nuestra prioridad es la universidad pública y el apoyo público a la universidad pública», ha dicho, mientras insiste en que se exigirán todos los requisitos de calidad a los proyectos que desembarcarán en la región.

Encantado también con los nuevos centros de la Nebrija y la Alfonso X se ha mostrado Javier Jové, de Vox, que no obstante no ha escatimado en críticas dirigidas personalmente al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. «Si el rector entra en pánico porque se ve incapaz de competir con las universidades privadas, allá él», ha comenzado. «Que venga a exigir al gobierno que prohíba la entrada de operadores privados cuando él recibe más de 226 millones de euros en subvenciones de dinero público y aún así se siente incapaz de competir con unas entidades que evidentemente no cuentan con ese respaldo público es alucinante».

No ha terminado aquí Jové: «Si la gente prefiere pagar 12.000 o 14. 000 euros por ir a la universidad privada antes que ir gratis al colegio ideológico en el que ha convertido la universidad de Oviedo, el problema es del rector. Que se mire muy dentro cuál es el problema y por qué la gente prefiere ir a una universidad privada».