Así son las dos universidades privadas que llegan a Asturias

Después de meses de debates y avances más o menos rodeaos de polémica, Asturias contará con dos universidades privadas en los próximos cursos. En realidad, por el momento, con dos centros adscritos. La Universidad Nebrija y la Universidad Alfonso X El Sabio llegarán a Avilés y Oviedo, respectivamente, sacando de este modo a la región de la burbuja en la que se mantenía junto a las pocas comunidades que aún no tenían presencia de educación superior privada.

Las entidades promotoras disponen ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado. Unas titulaciones que ya están en claras. En el caso de la Universidad de Nebrija, ofrecerá en avilés el grado de Enfermería. Por su parte, la Universidad Alfonso X El Sabio ha diseñado una oferta más amplia, con cuatro grados (Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health), aunque la propuesta pasa por una implantación gradual a lo largo de cinco años.

La aprobación por parte del Consejo de Gobierno no es el último paso, si bien es uno muy importante. Ahora, ambas instituciones deben solicitar la autorización de inicio de actividad y, para lograrlo, el Principado comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en cuanto a profesorado, investigación e infraestructuras, entre otras.

Pero, ¿qué universidades están detrás de los proyectos para Asturias? Estas son sus principales características.

Universidad Antonio de Nebrija

La Universidad Antonio de Nebrija nació hace 30 años, en 1995. Su última memoria oficial indica que cuenta con 12.196 alumnos de titulaciones oficiales, de los que 6.074 son de grados y 6.074 de máster, además de 120 de doctorado. Más de la mitad de los estudiantes están matriculados en las modalidades a distancia (5.988) y semipresencial (1.376). 53.000 personas conforman la comunidad de antiguos alumnos.

Cuenta la universidad con 2.017 empleados, de los que 1.511 son personal docente e investigador y 506, personal de servicios.

Tiene cuatro campus en España: Campus de Ciencias de la Vida en La Berzosa; Campus de la Politécnica y Ciencias Sociales en Madrid-Princesa; Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales y el Campus de Lenguas y Educación en Madrid-Arturo Soria. Entre esos campus se reparten las facultades de Lenguas y Educación, Comunicación y Artes, Economía y Empresa, Derecho y relaciones Internacionales, Politécnica Nebrija, Facultad de Ciencias de la Vida y la Naturaleza, el Centro de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija (que está en proceso de extinción) y el Centro de Educación Superior Felipe Moreno-Nebrija. Estos dos últimos son centros adscritos.

En su última memoria publicada, que corresponde al curso 2023-2024, refleja que cuenta con 232 investigadores en 18 grupos o centros de investigación.

Universidad Alfonso X El Sabio

30 años de recorrido tiene también la Universidad Alfonso X El Sabio. Estas son sus grandes cifras: 52.000 estudiantes titulados, 8.800 convenios con empresas, 181 titulaciones.

Cuenta con tres campus: UAX Madrid Villanueva, UAX Madrid Chamberí y UAX Málaga. Este último ha sido inaugurado hace tan solo unas semanas, donde ofrece formación en Negocio y Tecnología; Salud y Deporte, con Grados en Enfermería, Odontología, Farmacia y Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Biomedicina; y Arte y Diseño, donde impartirá el Grado en Diseño de Videojuegos.

En cuanto a investigación, la institución cuenta con 600 investigadores, más de 10.000 publicaciones y 20 grupos de investigación.