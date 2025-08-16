El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los participantes en el Curso de Coleccionismo y Arte Contemporáneo que se celebró en julio estrenaron la primera formación de la Universidad Nebrija en Avilés. José SImal

La Nebrija impartirá en septiembre su primer curso de español para extranjeros en Avilés

La universidad privada sigue avanzando en su oferta formativa en la ciudad a expensas de que el Principado autorice el grado en Enfermería

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:25

La Universidad Nebrija sigue dando pasos para asentarse en la ciudad y, tras su primera actividad formativa, el curso de coleccionismo de arte que ... impartió a principios de julio en Camposagrado, ahora se preparara para el que será su primer curso de español para extranjeros en Avilés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  2. 2 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  3. 3 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  4. 4 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  5. 5

    Siete años del crimen de Ardines: ni un perdón ni un euro de indemnización
  6. 6 Un policía de vacaciones en Luarca, herido grave por una brutal agresión
  7. 7 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  8. 8 El descomunal huracán Rosario Flores refresca Poniente
  9. 9 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  10. 10 La parada que nadie perdona en la Feria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Nebrija impartirá en septiembre su primer curso de español para extranjeros en Avilés

La Nebrija impartirá en septiembre su primer curso de español para extranjeros en Avilés