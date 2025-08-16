La Nebrija impartirá en septiembre su primer curso de español para extranjeros en Avilés

La Universidad Nebrija sigue dando pasos para asentarse en la ciudad y, tras su primera actividad formativa, el curso de coleccionismo de arte que ... impartió a principios de julio en Camposagrado, ahora se preparara para el que será su primer curso de español para extranjeros en Avilés.

Será una formación de dos semanas enfocada al perfeccionamiento de la lengua castellana para estudiantes y profesionales extranjeros o que no tienen el español como lengua nativa pero sí un cierto dominio del mismo. Lo que se busca es que los alumnos puedan consolidar el nivel B! y prepararse para mejorar su fluidez en el idioma oral y su capacidad de comunicación en situaciones académicas y profesionales.

Inicialmente la Nebrija había ofertado dos fechas, una entre finales de agosto y principios de septiembre, y una segunda del 1 al 12 de septiembre. La primera, debido a la premura de tiempo con la que se convocó el curso, no ha logrado reunir al número de alumnos mínimo necesario, pero la segunda sí. De manera que el 1 de septiembre habrá más de una quincena de estudiantes extranjeros desarrollando un curso presencial de dos semanas en la ciudad.

Se trata de un curso intensivo de veinte horas semanales, es decir, cuatro diarias, que se impartirán en horario de mañana, dejando la tarde libre para que los asistentes puedan conocer la ciudad y el entorno, ya que una de las cuestiones que ofrece el Instituto Nebrija, encargado de los cursos de idiomas, es la de combinar las clases con «actividades locales y excursiones».

Será el punto de partida para una actividad que se pretende hacer más intensa. De hecho, la Nebrija ofrece más opciones para aprender español en Avilés. Además de estos cursos de dos semanas de duración, existen también los programas semestrales, que se pretende llevar a cabo durante el curso escolar, que están planteados para estudiantes con niveles más bajos de español y que pretenden acceder a estudios universitarios en el país, como una forma de que puedan alcanzar un nivel suficiente para seguir las clases.

También existe la posibilidad de combinar el aprendizaje de español con el de surf, una actividad esta última que se llevaría a cabo en Salinas. En este caso se enseñarían «vocabulario específico sobre el surf, así como situaciones cotidianas para que los estudiantes puedan desenvolverse en entornos sociales y deportivos».

Y una de las apuestas del Instituto Nebrija es la de llevar a cabo un curso preparatorio anual para aquellos estudiantes extranjeros que deseen iniciar el curso siguiente estudios de la rama sanitaria en castellano, ya que se centrará en la destreza de la legua castellana en ese ámbito.

A la espera del Principado

Es precisamente esa rama sanitaria en la que la Nebrija quiere especializarse en Avilés, donde mantiene su intención de implantar una facultad de Enfermería. El objetivo inicial era haber podido iniciar el primer curso este septiembre, pero la falta de autorización del Principado, que es la administración que tiene la competencia de universidades, ha hecho que estos planes se retrasen. Idealmente, los estudios de Enfermería podrían iniciarse en Avilés en el curso 2026-2027, siempre que lo avale la administración autonómica.

De momento no ha habido ningún avance al respecto, y el expediente presentado por la Universidad Nebrija sigue en estudio, como el de la Europea en Gijón, que pretende crear un campus cerca de la Laboral con al menos diez grados.

La Consejería de Ciencia y Universidades asegura que a la hora de emitir el informe final atenderá a «criterios técnicos», aunque el desembarco de universidades privadas en Asturias ha causado fricciones en el seno del gobierno, ya que Izquierda Unida no las ve con buenos ojos.

Las privadas hasta ahora no existían como tal, ya que tanto la facultad de Enfermería de Gijón como la Padre Ossó de Educación funcionan como centros adscritos a la Universidad de Oviedo, donde tampoco están cómodos con la eventual irrupción de una competencia.

Los cursos cortos que de momento ofrece la Nebrija, no requieren sin embargo de autorización autonómica al no tratarse de enseñanzas regladas. Así que se siguen ofreciendo y suponen además una forma de ir asentándose poco a poco en la ciudad y de ir dando a conocer la nueva ubicación de la universidad humanista.