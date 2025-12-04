El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Comisaría de Policía Nacional. En detalle, imagen del detenido, el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid Carlos Espeso

Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Asuntos Internos completa al menos cinco registros en la capital castellano y leonesa para desarticular un entramado con otros cuatro arrestados, alguno de ellos de origen dominicano

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:59

Comenta

Agentes del grupo de Asuntos Internos de Madrid se han desplegado este jueves por diferentes puntos de la capital vallisoletana para explotar una operación antidroga ... que se ha saldado con al menos cinco detenidos, entre ellos el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández Rafael.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  4. 4 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  5. 5 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  6. 6 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  7. 7 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  8. 8 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería
  9. 9 La Copa revive al Sporting de Gijón
  10. 10 Condenado por descargar pornografía infantil en una biblioteca de Oviedo: no podrá trabajar con menores durante dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga