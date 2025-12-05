Detenido en Portugal Natalio Grueso tras dos años fugado de la justicia En 2023 la Audiencia Provincial decretó el ingreso inmediato en prisión del que fuera director del Centro Niemeyer, pero nunca entró; acabó en busca y captura

Algo más de dos años llevaba fugado Natalio Grueso desde que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo decretó el ingreso inmediato de Natalio Grueso en prisión para cumplir los ocho años de cárcel. Su huida ha acabado. El que fuera director del Centro Niemeyer en Avilés, ha sido capturado en un pueblo pesquero del sur de Portugal y ya ha pasado a disposición del Tribunal de Évora, según ha confirmado su abogado, Francisco Miranda, que aún está a la espera de poder comunicarse con su cliente.

Cabe recordar que Natalio Grueso fue condenado a ocho años de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos y societarios cometidos en 2009 y 2011, cuando era director gerente del Centro Niemeyer. Se espera que en unos días sea entregado a las autoridades judiciales españolas, que lo tenían en búsqueda y captura desde el verano de 2023.

Una vez confirmada la sentencia y ordenado su ingreso en prisión, los agentes no fueron capaces de localizarle en los domicilios que había notificado. De uno de los escritos presentados por su abogado, Francisco Miranda, se infería que se encontraba en casa de un amigo, pero no se especificaba la dirección. Así las cosas, y ante las sospechas de que Grueso podría haber huido al extranjero, en febrero se dictó una orden europea de detención y una requisitoria internacional que ahora ha dado sus frutos.

