Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España

Renfe lleva semanas lidiando con una oleada de cancelaciones en la red de ancho métrico (la asociada a Feve) de Asturias por falta ... de trenes. Tal y como reveló este periódico, el 67% de la flota pasa de los 40 años de servicio que marcan el límite de su vida útil, lo que les expone a averías y dificultades para lograr repuestos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha referido a la situación, recordando que hay un pedido de 38 unidades a CAF para renovar parte del parque: «Espero que lleguen en 2026 para que se puedan poner en pruebas y entren en servicio lo antes posible porque van a contribuir a mejorar el servicio mucho». Se trata del contrato que estuvo años bloqueado hasta que EL COMERCIO destapó la discusión que había sobre las dimensiones de las unidades, en lo que se conoció como el 'fiasco ferroviario'. El titular de Transportes asume que actualmente las cercanías de ancho métrico son «un servicio que se presta con un material móvil que probablemente es el más obsoleto que tenemos en toda la red» nacional.

Puente analizó la actualidad ferroviaria en el programa 'Hora veintipico', donde desveló una ventaja añadida de la variante de Pajares: «Muchas conexiones con Madrid sirven también para vertebrar el territorio. Por ejemplo la variante de Pajares, se hizo fundamentalmente para conectar a Asturias con el resto de la península, fue un 'obrón' de 4.000 millones y 20 años que tuve la suerte de inaugurar en mi primera semana como ministro y que nos ha permitido pasar de 750.000 viajeros entre Asturias y Madrid a 1,5 millones«. Los incrementos de usuarios entre la capital del país y Oviedo »han sido del 185%, y del 158% con Gijón, pero es que entre León, Oviedo y Gijón son del 240%. Hablamos de una línea que da servicio a Madrid-Asturias pero que de paso ha comunicado León con las capitales asturianas en muy poco tiempo y ha multiplicado la cantidad de personas que utilizan el tren en vez del coche para ese recorrido«.

Ampliar El ministro Óscar Puente y el presidente Adrián Barbón, en febrero de 2024. Alex Piña

La falta de trenes y el juego del trilero

Los cálculos internos que tenía Renfe antes de abrir la variante apuntaban en su momento a ese crecimiento, que abre la posibilidad de establecer servicios específicos entre Asturias y León, una opción que de momento nadie reivindica públicamente. En todo caso la falta de trenes disponibles por la que atraviesa Renfe en todo el país complica su viabilidad a corto plazo.

El ministro abundó en esa falta generalizada de trenes. Recientemente lo que ha hecho Renfe es aprovechar los S-106 AVE que cubrían la ruta Madrid-Barcelona y que tuvieron problemas de fisura de bogies para, tras su reparación, destinar uno como servicio Avant entre Madrid y Valladolid. «Valladolid-Madrid es una línea completamente saturada y estamos así jugando con los trenes como los trileros, poniendo un cubilete aquí o allí», apuntó. El refuerzo de la cartelera entre Madrid y Valladolid beneficia indirectamente a los viajeros hacia Asturias, que en ocasiones encontraban los trenes sin plazas por la alta demanda de quienes hacen recorridos intermedios.

El AVE del Cantábrico, aún más lejos

A Puente se le preguntó por las opciones de recortar tiempos de viaje en el tren de Feve entre Santander y Bilbao. Como el resto de servicios en la línea costera hasta Ferrol, se trata de un modo poco competitivo para desplazamientos medios o largos, con muchas paradas, pero que al menos cuenta con un proyecto de mejora en fase de estudio informativo. Al respecto el ministro subrayó las dificultades orográficas y ambientales de la rasa costera, de tal calibre que «si quisiéramos hacer una conexión de alta velocidad Santander-Bilbao no digo que fuera imposible, pero poco menos que imposible».

También habló del proyecto de tren-tranvía que en su día alumbró Feve para Asturias y León. En la provincia vecina y al calor de esta idea se llegaron a tender unas vías hasta el centro de la capital que no han sido usadas; la propuesta ahora de Transportes es que sobre ellas circule un autobús eléctrico. En Asturias no se llegó a ejecutar obras de adaptación pero sí se hicieron estudios. Feve encargó a Vossloh (sociedad luego comprada por Stadler) la fabricación de las primeras unidades de ese tren-tram para ambas comunidades. «Lo que se planificó no estaba bien pensando, es un material rodante que no existe en el mundo. Ese contrato lo echaron para atrás los tribunales y los trenes que hizo Stadler, los he visto, están tirados en la fábrica porque es que hoy ni siquiera cumplen la normativa», indicó. «Era un proyecto un tanto disparatado», zanjó.

Puente se mostró crítico con la política de soterramientos alumbrada en las últimas décadas, asegurando que «España tiene protocolos para hacerlos por importe de 40.000 millones, y encima esos costes están sin actualizar». Para materializar todos esos protocolos Adif tendría que pasarse «quince años sin hacer otra cosa» al ritmo de inversión que viene manteniendo en la red convencional y de alta velocidad.

Andalucía tendrá el banco de pruebas que se planteaba para Pajares

A futuro el ministro dejó varias pistas. Según anunció Transportes baraja la opción de terminar de equipar una plataforma ferroviaria en Andalucía para que sirve como vía de pruebas para nuevos trenes. Precisamente los defensores de la supervivencia de la rampa de Pajares vienen reivindicando la infraestructura como banco para este tipo de pruebas. También deslizó hay «un nuevo material rodante que asoma por Europa con baterías y pilas de hidrógeno». Puente cree que este tipo de trenes pueden ser útiles en líneas «con poca población, donde electrificar la vía puede no ser rentable». En Asturias Renfe ha llegado a tener dos prototipos de hidrógeno y gas natural licuado, con vista a usarla comercialmente en tramos como Baiña-Collanzo por no tener catenaria. De momento el ministro indicó que la opción de recurrir a ese material la valora para Soria y para la C-3 de Valencia.

Quizás uno de los titulares que dejó la entrevista al ministro es que reconoció que Renfe valora vender billetes sin asiento asignado, lo que implicaría viajar de pie si no hay butaca disponible. «Ir de pie es habitual en Europa, aquí no se venden billetes sin asiento pero nos lo estamos planteando seriamente, el presidente de Renfe es partidario en trayectos que van hasta arriba. Sería una forma de dar mayor ocupación a los trenes».