El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Tren de Feve en Veriña, con evidentes deterioros.
Trenes en Asturias

Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España

Revela que la variante de Pajares multiplica un 240% los viajeros entre Gijón, Oviedo y León, pone en cuestión los soterramientos, tacha de «disparatado» el tren-tram y abre la puerta a que Renfe venda billetes para viajar de pie

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

Renfe lleva semanas lidiando con una oleada de cancelaciones en la red de ancho métrico (la asociada a Feve) de Asturias por falta ... de trenes. Tal y como reveló este periódico, el 67% de la flota pasa de los 40 años de servicio que marcan el límite de su vida útil, lo que les expone a averías y dificultades para lograr repuestos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha referido a la situación, recordando que hay un pedido de 38 unidades a CAF para renovar parte del parque: «Espero que lleguen en 2026 para que se puedan poner en pruebas y entren en servicio lo antes posible porque van a contribuir a mejorar el servicio mucho». Se trata del contrato que estuvo años bloqueado hasta que EL COMERCIO destapó la discusión que había sobre las dimensiones de las unidades, en lo que se conoció como el 'fiasco ferroviario'. El titular de Transportes asume que actualmente las cercanías de ancho métrico son «un servicio que se presta con un material móvil que probablemente es el más obsoleto que tenemos en toda la red» nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  5. 5 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  6. 6 Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7 Condenado por descargar pornografía infantil en una biblioteca de Oviedo: no podrá trabajar con menores durante dos años
  8. 8

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  9. 9

    Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas
  10. 10

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España

Óscar Puente asume que los trenes de Feve en Asturias «son probablemente los más obsoletos» de España