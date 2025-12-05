El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Unidad de cercanías de ancho métrico, con su nueva librea. Arnaldo Garcia
Trenes en Asturias

Los trabajadores de Cercanías en Asturias avisan: «Estamos en una situación de emergencia»

La falta de trenes obliga a cancelar el 27% de las frecuencias entre Avilés y Gijón. Los ferroviarios advierten de que los problemas se empiezan a reproducir en un ancho convencional para el que urgen nuevas unidades

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:23

Comenta

Renfe arrastra un problema de falta de trenes en ancho métrico y para gestionar la situación está sacrificando la conexión entre la primera y ... la tercera población de Asturias, esto es, entre Gijón y Avilés. Ayer el canal de información de la operadora notificó 18 cancelaciones en la parte principal de la línea C-4, lo que supone el 27% de las frecuencias programadas. Eso sí, cada aviso al viajero a través del canal de whatsapp indicaba cuál sería el siguiente tren disponible. Además de estas 18 supresiones en la C-4, hubo tres más en el resto del ancho métrico, el asociado a Feve.

