Los trabajadores de Cercanías en Asturias avisan: «Estamos en una situación de emergencia»

Renfe arrastra un problema de falta de trenes en ancho métrico y para gestionar la situación está sacrificando la conexión entre la primera y ... la tercera población de Asturias, esto es, entre Gijón y Avilés. Ayer el canal de información de la operadora notificó 18 cancelaciones en la parte principal de la línea C-4, lo que supone el 27% de las frecuencias programadas. Eso sí, cada aviso al viajero a través del canal de whatsapp indicaba cuál sería el siguiente tren disponible. Además de estas 18 supresiones en la C-4, hubo tres más en el resto del ancho métrico, el asociado a Feve.

«Estamos en una situación de emergencia», definió Francisco Barros, presidente del comité de empresa de Renfe en Asturias y responsable del sector ferroviario de UGT. «El taller de El Berrón trabaja sin repuestos y con trenes que en un 80% de los casos han pasado de su vida útil», indica. Barros llama la atención también sobre los problemas crecientes en la red de ancho convencional, la que más viajeros mueve: «Ahí los Civias están también llegando al final de su vida útil y faltan repuestos de condensadores, convertidores auxiliares y otras piezas».

«El problema en la red de ancho métrico ya es casi tradicional, pero si no se toman medidas y se empiezan a comprar trenes también para la red convencional, nos encontraremos ahí con la misma situación», coincide Ángel González, nuevo secretario de Asturias de Semaf, el sindicato de los maquinistas. Según recuerda el martes pasado de las 15 unidades que cubren las cercanías de ancho convencional, cuatro quedaron fuera de juego.

«En estas fechas por la climatología es normal que tengamos más averías; los trenes tienen equipos electrónicos que con humedad y frío dan más fallos», completa Nacho Guzmán, por parte de CC OO. También coincide en la urgencia de «acelerar el pedido hecho para el ancho métrico y hacer otro para convencional».