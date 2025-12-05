El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un momento del rescate de las vértebras.

El Ejército, al rescate de los restos de un gran dinosaurio en Ribadesella

Dos bloques de vértebras, de casi una tonelada cada uno, fueron trasladados en helicóptero al MUJA

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

Dos nuevos bloques con restos fósiles de un gran dinosaurio saurópodo localizado en los acantilados de Ribadesella acaban de ser recuperados para el MUJA por un helicóptero del Ejército. Un espectacular rescate en el que el equipo del Museo del Jurásico de Asturias ha contado con la colaboración de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y del Batallón de Helicópteros de Maniobra III. Previamente, el Batallón de Helicópteros de Transporte V participó en las tareas previas de reconocimiento.

La consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, asistió esta mañana o a la llegada por aire de los bloques, junto con el coronel delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno del Valle; el teniente coronel Ismael Pérez Cobo y el subteniente José Manuel Pérez Martínez, además del alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, y el equipo científico del museo: José Carlos García-Ramos, Laura Piñuela y Ángel García.

El equipo que participó en la operación, con las autoridades.

Las piezas trasladadas al MUJA son las vértebras del sacro articuladas y las últimas vértebras dorsales del dinosaurio. El tamaño y el peso de ambos bloques, de algo menos de una tonelada cada uno, unidos a la dificultad de acceso al yacimiento y la relevancia del material, han obligado a utilizar un helicóptero y a solicitar la ayuda del Ejército para su traslado al museo, donde se continuará trabajando en la preparación de las piezas para su posterior análisis y estudio.

En esta actuación se ha utilizado un helicóptero NH90 (HT.29 en su designación militar española), con base en el acuartelamiento de Héroes del Revellín, en Agoncillo (La Rioja), que puede alcanzar una velocidad de 260 kilómetros por hora en operación y de hasta 300 en crucero. Además, ha participado personal de apoyo en tierra para realizar tareas de mantenimiento, preparación de cargas y repostaje.

Segunda campaña de excavación

El traslado de este material pone fin a la segunda campaña de excavación del MUJA realizada en los acantilados de Ribadesella por el equipo científico del museo junto con los investigadores Pablo Puerta, del Museo de Trelew (Chubut, Argentina) y reconocido especialista en excavación y recuperación de materiales fósiles, y Oliver Rauhut, paleontólogo especializado en dinosaurios que se encarga de estudiar el material óseo del saurópodo hallado en Asturias y responsable de la Colección Estatal de Paleontología y Geología de Baviera.

La consejera de Cultura observa uno de los bloques del saurópodo.

En la primera campaña de excavación, realizada el pasado julio, se recuperó un bloque con varias vértebras de la cola y se extrajeron otras vértebras caudales, un pubis, un isquion, una costilla completa y cuatro chevrones, todas partes del mismo ejemplar que las piezas actuales. Además, en esta segunda campaña, iniciada en septiembre, se recuperó otro bloque de gran tamaño con una de las escápulas del saurópodo.

Para ambos trabajos fue necesaria la ayuda del helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) y la colaboración de la Guardia Civil, que trasladó herramientas y materiales al yacimiento, así como del Ayuntamiento de Colunga, que se encargó del transporte del material a las instalaciones del museo.

Está previsto que los trabajos en el yacimiento del equipo científico prosigan el próximo año y que sean necesarias al menos dos o tres campañas más para extraer todos los restos fósiles del saurópodo, de cuello y cola largos, cuadrúpedo y herbívoro, que se estima midiese unos 20 metros de longitud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  5. 5 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  6. 6 Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7 Condenado por descargar pornografía infantil en una biblioteca de Oviedo: no podrá trabajar con menores durante dos años
  8. 8

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  9. 9

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  10. 10

    Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ejército, al rescate de los restos de un gran dinosaurio en Ribadesella

El Ejército, al rescate de los restos de un gran dinosaurio en Ribadesella