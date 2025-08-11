José Sicre (Madrid, 1980) está al mando de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado desde marzo. Un organismo que supervisa las ... inversiones que llegan o pueden llegar a la región y actúa como interlocutor con las empresas para facilitar el proceso de implantación en el territorio. Afirma este ingeniero que la oficina no se solapa con otros entes similares, sino que todos forman parte del engranaje del Gobierno asturiano para dinamizar el tejido productivo con proyectos de carácter estratégico.

–¿Cuál es el balance de estos cinco primeros meses de la Oficina Económica de la Presidencia?

–Tenemos en el radar 60 iniciativas, tanto de empresas que están instauradas en el Principado como posibles nuevas compañías, que mueven una inversión total de 5.000 millones de euros. Hemos arrancado un proyecto que tiene un potencial enorme, tenemos un equilibrio entre la responsabilidad y la motivación perfecto. Nuestra máxima es la diplomacia discreta porque trabajamos con unos proyectos que son estratégicos para las empresas y que, en muchos casos, llevan negociaciones detrás; hay que ser lo más cautos posibles. Tampoco queremos crear falsas expectativas, sabemos cuál es el potencial. Ahora, nuestro objetivo es trabajar y hacer que ese potencial se materialice al máximo posible porque, al final, nos beneficiamos todos. Es verdad que no podemos decir nombres porque sería malo para el progreso de estos proyectos. Preferimos esperar y que sean las empresas, cuando decidan ellas que es el momento, las que informen de lo que están haciendo.

–¿En qué sectores se enmarcan esos proyectos?

–Los sectores en los que tenemos más iniciativas son el industrial y el energético, lo que está muy en consonancia con toda la transición que estamos haciendo en Asturias. Es muy bueno que las nuevas inversiones estén alineadas con el proyecto estratégico de la región, que al final es el de Europa.

–Hablemos entonces de las iniciativas conocidas. ¿Es optimista respecto a la materialización del proyecto de Sunwafe para construir piezas para placas fotovoltaicas en la ZALIA?

–Desde el Principado estamos haciendo todo lo posible para que la empresa no tenga ningún problema para hacer esa implementación. Somos un aliado más de la compañía, estamos en comunicación constante con ella y, de momento, los pasos están siendo muy positivos. La ZALIA ya ha sacado el documento para la concesión de suelo, por lo que lo siguiente será empezar con los trámites burocráticos. También planea presentarse a la Ley de Proyectos Estratégicos de Interés Regional (PIER). Está utilizando todas las herramientas que tiene el Principado para agilizar este tipo de inversiones, que son muy estratégicas. Sunwafe es uno de las proyectos a los que tenemos que mimar mucho porque tiene una inversión, en las primeras fases, de 670 millones de euros y, en cuanto acabe la implementación, la generación de empleo será de más de 2.500 puestos directos. El impacto que tendrá esa inversión en nuestro territorio será brutal, de modo que tenemos que darle todo el apoyo que necesite.

–¿Y respecto a los proyectos vinculados a El Musel? HyMet, Zima, Ionway...

–En la Oficina Económica tenemos una relación constante con el puerto de El Musel y les apoyamos en todo lo que necesiten. Son proyectos que están todos avanzando a sus velocidades y estamos trabajando para que ese avance sea siempre hacia delante. De momento, siguen bien y, lo que decimos siempre, a la hora de escribir hitos las empresas son las protagonistas y las que tienen que decidir cuándo decir las cosas. Nosotros podemos asegurar que desde el Principado estamos haciendo todo lo que podemos hacer, aplicando todas herramientas que tenemos para que esos proyectos siempre estén avanzando.

–¿Cree que Costco es un proyecto estratégico?

–Todas las empresas tienen derecho a presentarse para que un proyecto sea considerado estratégico. Nosotros hemos escuchado a todas las empresas. El proyecto de Costco está en evaluación y no me parece prudente emitir ningún tipo de opinión hasta que no llegue al Consejo de Gobierno, que decidirá, en base a los informes que realizará la Agencia Sekuens, la calificación del proyecto.

–¿Qué supondrá El Tallerón para la economía asturiana?

–La noticia de El Tallerón tiene muchos puntos positivos. En primer lugar, se mantiene a todos los trabajadores, que es algo fundamental para la ciudadanía de Gijón y de Asturias. Y, además, se va a crear un nodo de una industria tan puntera como la de defensa en Asturias, que es tractora por sí misma. Supone innovación, desarrollo; tenemos que pensar en inteligencia artificial, desarrollo de materiales, desarrollo de las comunicaciones... sectores que no tienen solo su aplicación en defensa, sino también en otras industrias. Es muy motivador pensar cómo puede desarrollar el tejido productivo asturiano.

–¿El Tallerón pone en peligro la continuidad de la fábrica de Santa Bárbara en Trubia?

–No tenemos ese miedo. Las fábricas son lo suficientemente potentes, así como las sinergias que pueda haber entre ellas, como para que haya una merma en favor de una. Creemos que la capacidad que tiene Santa Bárbara es lo suficientemente importante para poder sumar en esta industria.

–Además del centro de producción que planea Escribano, ¿hay otros proyectos ligados a la industria de defensa en perspectiva?

–Volvemos a la diplomacia discreta. Los proyectos que no se conocen se conocerán cuando sea el momento oportuno y cuando las empresas lo decidan, pero, obviamente, hay una estrategia.

–Estamos hablando de planes de gran envergadura, pero supongo que también los hay de menor entidad.

–Sí, también apoyamos proyectos más pequeños. Al final, todo suma. Proyectos estratégicos pueden ser también para pequeños concejos y que tengan un impacto socioeconómico muy importante. Por eso, apoyamos cualquier tipo de proyecto y de cualquier sector.

«Se está consiguiendo el objetivo de la transición ecológica» –El objetivo de la transición ecológica era cambiar el modelo productivo por uno más sostenible sin perder actividad ni empleo. ¿Cree que se está consiguiendo? –Sí. Los datos todos que tenemos de empleabilidad ahora mismo en Asturias creo que van en esa dirección. Tenemos unas cifras de paro y de empleabilidad bastante buenas. Hay muchas empresas que vemos que están en esa reconversión de la minería de carbón. De antiguos pozos de mina que tenemos a nuevas empresas de base tecnológica, se está dando una salida a todos esos empleos que se llevaban a cabo dentro de este sector. –¿En qué punto está la negociación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para ayudar a las ingenierías asturianas en apuros, en especial a Duro Felguera e Imasa? –La negociación se hace más a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, pero desde la Oficina Económica tenemos conocimiento de cómo va. Es verdad que son momentos complicados, pero creo que se están dando pasos importantes para que la repercusión en los empleos y en el tejido industrial empresarial sea el menor posible. Siempre estaremos de la mano de estas empresas para ayudarlas y que sea un proceso lo menos dramático posible.

–Arcelor no ve viable la planta de DRI y también ve complicado construir la acería eléctrica de Avilés. ¿Hay inquietud en el Principado por la falta de inversiones?

–La siderurgia es una industria clave en Europa y en Asturias más. Es importante destacar que desde el Gobierno asturiano estamos liderando el dictamen asociado al Plan del Acero a través del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y yo estoy como asesor experto, porque mi pasado es metalúrgico. Es un punto importante poner a Asturias en el mapa, que sea quien lidere la unión de medidas para implementar este plan lo más ágilmente posible para que sea bueno para todas las regiones que estamos acometiendo esa transición. Eso nos hace ver que hay una apuesta clara desde Europa por esta industria. Es verdad que existe ese temor de la pérdida de puestos de trabajo por el cambio del modelo productivo, pero en nuestra opinión hay que darle la vuelta y generar una industria que revierta esa tendencia hacia el alza.

–¿Confía en que la aplicación del Plan del Acero por parte de la Unión Europea se realice pronto, como pide el sector?

–Sí. Creo que está poniendo mucho de su parte y hay mucha coordinación. Los objetivos están muy claros y todos estamos remando en la misma dirección. Es cierto que la Unión Europea tiene unas velocidades particulares, pero es plenamente consciente de lo que nos jugamos con esta industria y está poniendo muchos recursos para que la siderurgia tenga la importancia a nivel global que siempre ha tenido. Tenemos retos por delante, como una competencia global compleja, y debemos hacer hincapié en el sector energético, ya que necesitamos energía asequible, verde, para cumplir todos los objetivos medioambientales que se ha puesto Europa.

–La industria asturiana reclama poder contar con más potencia eléctrica para crecer. ¿Teme que esto ponga en riesgo su descarbonización?

–Estamos en constante contacto con el ministerio y con Red Eléctrica para que se materialicen esas necesidades en más oferta de electricidad dentro del Principado. De hecho, recientemente estuvo el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, en Madrid para explicar las necesidades que tiene la industria asturiana, no solo para los nuevos proyectos que puedan venir, sino para los ya existentes.

–Pero ese despliegue requiere de años y en ese tiempo pueden perderse inversiones.

–En la planificación que tiene Red Eléctrica ya se han incluido nuevos puntos de acceso a la red y más potencia. Ahora tenemos que seguir los plazos que marca el sistema. Es un punto que también se está tratando en el dictamen a nivel europeo, la agilización de todos estos trámites para evitar la posibilidad de perder una inversión por no tener electricidad en el momento adecuado. Todos nuestros esfuerzos se centran en llevar ese desarrollo de energía al mismo tiempo que las inversiones lo vayan a necesitar.

–¿Cómo está impactando la guerra arancelaria en Asturias?

–Lo importante con las políticas arancelarias de Estados Unidos, ante la incertidumbre que genera a las empresas a la hora de invertir, es ser lo más ágiles posible para definir ayudas que contrarresten las posibles afecciones que puedan tener en las empresas asturianas. Tienen que saber que cuentan con los mecanismos en caso de necesidad, tanto a nivel como nacional, y que pueden acudir a nosotros para activar esas ayudas. El problema, más que el arancel en sí, es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana o dentro de un mes y a nivel empresarial es difícil de asumir, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esos ataques comerciales tengan la mínima repercusión.

–Además de la Oficina Económica de la Presidencia, está la Oficina Económica de Madrid la Agencia Sekuens y una subdirección general para atraer inversiones. ¿No se solapan?

–No, porque lo que tenemos es un engranaje que engloba a todo el Principado, que es el de atracción de inversiones. La Oficina Económica de la Presidencia es la palanca que mueve todo ese sistema. Estamos mirando desde arriba todas esas inversiones que han venido por diferentes caminos. Tenemos ese radar completo para hacer el seguimiento y evitar que se atasquen y agilizar así todo el proceso burocrático en la medida de lo posible. Pero esta oficina engloba mucho más que la atracción de inversiones. Además del seguimiento, tenemos interlocución con la empresa. Si tiene un interlocutor único con la Administración, le facilitamos muchísimo el proceso. Nosotros somos los encargados de distribuir la información y de informar a la empresa de lo que necesite.