Real Oviedo 0-0 Mallorca: La falta de gol condena una vez más al Oviedo

De todos los colores fueron las oportunidades de gol que tuvo el Real Oviedo ante el Mallorca, pero la falta de acierto volvió a ... condenar a los ovetenses, que vieron como se escapaban dos puntos. Con el control del encuentro y salvo una parada de Aarón el equipo fue muy superior al rival, pero le faltó puntería y algo de agresividad en los metros finales. El partido acabó con dos rojas directas para Cazorla y Fede Viñas, tras sendas entradas revisadas por el VAR, lo que deja secuelas importantes para la próxima jornada.

El once del Real Oviedo fue el mismo de la pasada jornada, con la entrada de Chaira, tras cumplir sanción, por Hassan. Eso provocó que Fede Viñas pasara a la banda derecha del centro del campo nuevamente.

Real Oviedo Aarón; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo Carmo, Rahim (Hassan, min.66); Dendoncker (Ovie Ejaria, min.82), Colombatto (Reina, min.90+1); Viñas, Cazorla, Chaira; Rondón (Álex Forés, min.82). 0 - 0 Mallorca Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samú Costa (Pablo Torre, min.90+1); Joseph (Llabres, min.90+1), Darder (Morlanes, min.75), Virgili (Asano, min.80); y Muriqi. Asistencia: 23.333 espectadores.

Árbitro: Iosu Galech, del Comité Navarro. Mostró tarjetas amarilla a Samu Costa. Expulsó con roja directa a Cazorla en el minuto 88 por una falta a Muriqi que revisó el VAR y a Fede Viñas en el 90+4 por una acción similar. Amonestó también a Dani Calvo y Oier Luengo en el banquillo.

Incidencias: 14 grados centígrados a la hora de inicio del encuentro. Terreno de juego en buenas condiciones. Cazorla y Raillo fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Mallorca.

Ambos conjuntos respondieron de inicio al plan de sus entrenadores, con los carbayones dispuestos a crecer desde el manejo del balón y los baleares a buscar algún balón al área, donde Muriqi intentara imponer su ley. En ese escenario estaba claro que Cazorla era el que tenía que coger la batuta.

Aunque inicialmente el juego local parecía intrascendente por lo horizontal y previsible de la mayoría de las acciones, poco a poco fue siendo productivo. Las ocasiones empezaron a llegar, pero la falta de acierto volvía a ser patente.

La primera acción con remate llegó en un centro de Nacho Vidal que Dendoncker cabeceó a las manos del portero. Poco después Fede Viñas, tras un centro de Rahim, remató rozando el poste. La primera ronda de ocasiones la cerró Chaira con un disparo cruzado desde a frontal que pegó en un defensa y salió a córner.

Con bastante menos el Mallorca tuvo la más clara de todas. Un remate de Virgili al que Aarón respondió con una gran parada para salvar a los suyos. Fue la única vez en la que tuvo que trabajar el portero valenciano en toda la primera mitad, salvo otro disparo flojo de Virgili.

El Oviedo volvió a coger el pulso al partido y hasta el final volvió a merodear el área del equipo mallorquín. Colombatto y Chaira tuvieron sendas ocasiones, pero ambas acabaron con lanzamientos desviados.

La posesión correspondía claramente a los locales, pero les faltaba claridad en el último pase o un cambio de ritmo para sorprender. Por la izquierda, Rahim lo intentó más que Nacho Vidal por la otra banda. Ni Chaira, ni Fede Viñas acompañaban demasiado, ya que ambos solían aparecer más por el centro. En el caso del uruguayo volvió a ser el que más duelos ganaba.

En cualquier caso, al igual que había sucedido en el encuentro ante el Rayo Vallecano, los azules fueron mejores que el rival y dispusieron de ocasiones suficientes para haberse ido al descanso con ventaja. Sin embargo, faltó acierto y también algo de confianza a la hora de definir en el área.

El paso por los vestuarios no cambió mucho el panorama, si acaso bajó algo el ritmo de los azules, probablemente por un reajuste en la presión de los visitantes, que no dejaban recibir a Cazorla. Sin el capitán, la mayor parte de los balones eran hacia atrás. El Mallorca pudo adelantarse en un remate de Raillo tras un saque de esquina, pero el balón salió rozando el poste.

Pasada la hora de partido, Luis Carrión hizo el primer cambio para que Hassan entrara por Chaira. Estaba claro que el técnico quería velocidad por los costados a falta de ideas para llegar combinando. La primera acción del extremo, conduciendo hacia la frontal y con un disparo alto pareció meter al equipo en el partido nuevamente.

Las llegadas al área se sucedían, pero la falta de acierto era desesperante. Una de las más claras fue para Rondón y Fede Viñas al borde del área pequeña, que no acertaron a rematar. Dendoncker remató por encima del larguero un centro de Hassan poco después.

Ninguna ocasión fue tan clara como la que tuvo Nacho Vidal en el área pequeña tras un centro de Fede Viñas. Sin embargo Bergström se le echó encima y evitó el tanto.

Por si la falta de acierto no fuera suficiente, el equipo se quedó con diez por la expulsión de Santi Cazorla. Una entrada del capitán a Muriqi la revisó el VAR y acabó con el jugador expulsado. Lo mismo sucedió poco después con Fede Viñas, que también vio el camino de los vestuarios. Dos rojas que encendieron el ambiente en el Tartiere y en el banquillo local, que protestó mucho la decisión arbitral.

El equipo azul desde entonces y hasta el final tuvo bastante con salvar el punto que tenía.