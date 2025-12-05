El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nacho Vidal tuvo una de las más claras ocasiones pero su remate lo detuvo el meta del Mallorca.

Nacho Vidal tuvo una de las más claras ocasiones pero su remate lo detuvo el meta del Mallorca. Mario Rojas

Real Oviedo 0-0 Mallorca: La falta de gol condena una vez más al Oviedo

Los azules, que acabaron el encuentro con dos jugadores menos por las expulsiones de Cazorla y Fede Viñas, tuvieron numerosas ocasiones para vencer al Mallorca pero no acertaron en ataque

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:32

Comenta

De todos los colores fueron las oportunidades de gol que tuvo el Real Oviedo ante el Mallorca, pero la falta de acierto volvió a ... condenar a los ovetenses, que vieron como se escapaban dos puntos. Con el control del encuentro y salvo una parada de Aarón el equipo fue muy superior al rival, pero le faltó puntería y algo de agresividad en los metros finales. El partido acabó con dos rojas directas para Cazorla y Fede Viñas, tras sendas entradas revisadas por el VAR, lo que deja secuelas importantes para la próxima jornada.

