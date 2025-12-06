Carrión, entrenador del Real Oviedo: «Hicimos cosas suficientes para ganar, pero otra vez no fue suficiente» El técnico lamentó la nueva oportunidad desperdiciada, pero se queda con los méritos que hizo el equipo para ganar el encuentro

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Luis Carrión trató de mandar un mensaje positivo y optimista tras el partido, pero el rostro delataba su decepción e impotencia por volver a desaprovechar una ocasión para ganar.

El resumen del partido para el técnico fue bastante claro: «Hicimos cosas suficientes para ganar, pero otra vez no fue suficiente» y lo peor es que es algo que se repite». «Pasó algo parecido en estos tres partidos en el Tartiere, pero hemos generado más que nunca», afirmó antes de tratar de pasar página garantizando que «trabajaremos para conseguir marcar esos goles que necesitamos»

Sobre las dos expulsiones, el técnico catalán fue claro: «Hay que aceptarlas y ya está. Son acciones que vistas en la cámara en parado pueden serlo, como la del Rayo de Mendy de hace dos semanas, que no fue». Hay que pasar página porque lamentarse no consuela. «No hay mucho más que hacer», afirmó. Abundando en este asunto recordó que estuvo en la reunión con los árbitros este verano y allí se habló «de dejar pitar a los árbitros de campo, pero bueno. La de Santi es muy similar a la de Mendy del Rayo, y esa no fue», insistió.

Sobre el juego de los suyos explicó que, en su opinión, «el equipo ha hecho un partido bastante bueno. Asumiendo riesgos y llegando mucho, siendo agresivos en situaciones de ataque. Hemos generado lo suficiente para ganar». No obstante, asume que «no podemos tener la confianza que dan los resultados porque no lo están siendo, pero el equipo genera mucho y hay que cambiar esa dinámica de cara a gol», comentó.

Insistió en que en los últimos tres partidos en casa «han sido lo suficientemente buenos para ganar». «Y no lo hemos conseguido. Se nos siguen resistiendo los tres puntos, pero hay que mantener la calma», advirtió.

Sobre si la plantilla es corta y escasa, el entrenador indicó que «todas las plantillas son mejorables, pero creo que estamos haciendo partidos para sacar algo más. Creo que está plantilla no es justa para Primera, y no lo digo para quedar bien o proteger a nadie» y recordó que «esta plantilla ha hecho partidos dignos de Primera . Y si llevásemos cinco puntos más, que podría ser perfectamente, dirían que esta plantilla es mejor».

Finalmente, reconoció que la situación es complicada pero no se rinde: «Es difícil de soportar y no sencillo evitar caer en el derrotismo, todo te lleva a ello. Para mí el equipo ha hecho muchas cosas bien y como entrenador tengo que analizar lo que pasó».