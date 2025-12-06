El VAR hace más grande la herida azul con dos rojas que condicionan el duelo de Sevilla Las expulsiones de Santi Cazorla y Fede Viñas abren un hueco complicado para la salida del próximo domingo en el Sánchez Pizjuán

El pesar oviedista por el empate fue grande, las esperanzas puestas en el encuentro de ayer eran muchas y no sumar los tres puntos es un nuevo golpe en el ánimo azul. La herida es más profunda aún por lo sucedido en la recta final del encuentro y lo sucedido con las intervenciones del VAR. El partido había discurrido por unos cauces de deportividad absoluta, pero Carlos del Cerro Grande reclamó su protagonismo desde la sala de video-arbitraje.

Primero, llamó a Iosu Galech Apezteguia para revisar una entrada de Santi Cazorla sobre Muriqui, que había sancionado con una amarilla. Tras ver la acción en la pantalla corrigió su decisión y mostró la roja directa al capitán azul, que sufría la segunda expulsión de su carrera.

Con la grada ya encendida, una acción en el borde del área entre Fede Viñas con Asano fue castigada con falta del uruguayo. Una vez más, la sala VAR pidió la palabra. Después de unos minutos de incertidumbre, el árbitro volvió a la pantalla y mostró la roja directa en medio de una bronca monumental en el Tartiere.

Las consecuencias en el partido no fueron más allá y el equipo pudo salvar el punto en los minutos finales, pero el viaje a Sevilla se verá condicionado por la baja de dos jugadores claves en los planes del equipo.

Aarón Escandell tuvo palabras para las acciones de las expulsiones y que marcaron el desenlace del encuentro y fue crítico: «El final del partido ha sido así porque ha querido el árbitro que sea así. Vamos a mejorar y a ganar partidos».