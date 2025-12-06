Real Sociedad B - Sporting de Gijón: Turno para las primeras espadas Tras el pase en la Copa del Rey, el Sporting necesita dar un paso más en la Liga ante la Real Sociedad B

Queipo, con opciones de ser titular esta tarde, intenta tapar a Nacho Martín durante el entrenamiento desarrollado ayer en las instalaciones del Eibar.

Andrés Maese Gijón Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

No será una tarea sencilla la de esta tarde (18.30 horas) en Anoeta. El Sporting de Gijón visita la casa del mejor local de toda Segunda División; la Real Sociedad B. Es lo que tienen los filiales. Son tan impredecibles que son capaces de estar invictos en casa ganando cinco de ocho partidos mientras luchan por salir de la zona baja de la clasificación.

Así se radiografía al próximo rival del equipo de Borja Jiménez, que busca resucitar en la Liga de la misma manera que lo hizo en la Copa del Rey con los teóricos suplentes. El miércoles se cortó la sangría de cinco partidos sin conocer la derrota, aunque en la competición doméstica no se gana desde el pasado 26 de octubre.

La crisis de resultados quedó resuelta ante el Mirandés, pero la Copa no cura los males ligueros. De ahí que los hombres más habituales de Jiménez necesiten pegar un golpe encima de la mesa para demostrar que hay equipo para no quedar enterrado en tierra de nadie.

La lógica invita a pensar que el equipo que doblegó al Mirandés en Mendizorroza nada se asemejará al que esta tarde salga al terreno de juego. Pese a que Borja Jiménez dejó la duda tras la victoria de que algún jugador podría repetir como titular, salvo sorpresa el once sufrirá una gran transformación.

Yáñez recuperará la portería tras el regreso de Christian Joel a la competición. La única duda a despejar es saber quién gobernará la línea defensiva junto a Curbelo. La actuación de Pablo Vázquez, que salvo un despiste lideró con éxito la zaga ante el Mirandés, deja en el aire un posible trueque Perrin-Vázquez.

Los costados no dejan duda alguna. La titularidad de Kevin Vázquez en la Copa da vía libre a Guille Rosas en la derecha con Diego Sánchez en la izquierda. La ausencia por lesión de Pablo García deja abierta la puerta a Álex Diego, que comenzará el partido desde el banquillo tras su debut el pasado miércoles.

La sala de máquinas del equipo continuará capitaneada por Corredera. La buena noticia que deja la semana es la recuperación de Bernal. No será titular, pero abre el abanico de posibilidades al técnico que tendrá que elegir entre Martín y Justin Smith. La otra gran duda.

La titularidad de Gelabert y Juan Otero son indiscutibles. Por sus piernas pasan gran parte de las opciones de victoria del Sporting en San Sebastián. Así lo dictan los números de ambos. Si no asisten, marcan. Su aportación esta temporada, junto a la del ausente Dubasin es total.

Gaspar tiene la llave

Por otro lado, los servicios médicos y Borja Jiménez están muy pendientes de la evolución de Gaspar Campos. El extremo se probó durante la semana y en principio está bien. Lo único es conocer si podrá jugar de inicio o por el contrario tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo para dosificar su dolencias musculares.

Parece que Dani Queipo, con su última titularidad y su actuación en la Copa del Rey, se ha ganado una nueva oportunidad para demostrar que las últimas semanas han sido un punto de inflexión para él. Suya será una banda, la otra dependerá de Gaspar.

En el caso de que Campos no esté para jugar de inicio, se abren varias opciones, aunque la más lógica, después de las últimas decisiones de Jiménez, sería la de poder ver a un centrocampista por delante de Guille Rosas. Manu Rodríguez o Smith podrían partir desde el costado, ya que parece que la confianza en Cortés es escasa. Serviría también para reforzar el centro del campo.

Sean quienes sean los elegidos, no estarán solos en Anoeta. La Mareona hará acto de presencia con cerca de 1.500 sportinguistas en las gradas. El fin de semana, con el lunes como día festivo, ha animado a miles de seguidores rojiblancos que se dejarán notar en el estadio vasco. Todo por ver resurgir al Sporting en la Liga.