Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón: «Queremos reivindicarnos fuera de casa

Con el tiempo justo para preparar el duelo liguero ante la Real Sociedad B, Borja Jiménez busca dar un giro a las últimas salidas del Sporting de Gijón. «Nos enfrentamos al mejor local. Va a ser un encuentro muy difícil, pero queremos reinvindicar que la fuerza que tenemos en casa hay que demostrarla fuera», expuso.

En tierras vascas, donde se encuentra el equipo desde el pasado míercoles, Jiménez analizó la situación de Gaspar Campos. El extremo solicitó el cambio el pasado fin de semana en el encuentro ante el Andorra debido a unas dolencias en su pierna derecha. «Está disponible, aunque no para jugar 90 minutos. Creemos que nos podrá ayudar, a ver cómo descansa para tomar la decisión», indicó sin dar ni una sola pista de lo que tiene en mente.

Borja asegura que «no afecta nada que no pueda estar Gaspar porque hay futbolistas en la plantilla que pueden suplirle». Pese a sus palabras, el equipo no jugaría de la misma manera con o sin él sobre el terreno de juego.

«O Justin o César o Álex o Queipo pueden jugar, tenemos diferentes opciones para esa zona. y Óscar también está», expuso ante las posibles alternativas que tiene en la cabeza por si la decisión final es la de dejar en el banquillo a Gaspar Campos.

El Sporting llega a la cita después de romper una mala dinámica de resultados. «La sensación de los jugadores tras el partido fue positiva», recalcó Borja Jiménez que quiere recuperar al mayor número posible de futbolistas para la causa.

Uno de los que parece recuperado para la causa es Dani Queipo. El rojiblanco volvió a una titularidad y terminó emocionado en el banquillo cuando fue sustituido. «Ya lo dije varias veces, todo depende de los niveles de confianza y él ahora se encuentra mucho mejor que hace unas semanas», subrayó.

Se le preguntó al entrenador por las horas posteriores a la eliminatoria copera. «Sirve para reivindicarse y en ese aspecto estamos contentos», apostilló.

Su perspectiva de lo que tiene entre manos no ha cambiado pese a que las 'segundas espadas' dieran un paso al frente ante el Mirandés el pasado miércoles. «Sabíamos lo que había cuando vinimos y hay que sacarles el máximo rendimiento. La plantilla es como cualquier otra», describió sobre sus futbolistas.

Estar lejos de casa no parece haberle sentado mal al equipo. Al menos así lo ve Borja Jiménez. «Hemos creído que era lo mejor quedar en el 'stage' para evitar viajes y horas de carretera», explicó. «Además, nos permitió hacer dos muy buenos entrenamientos en las instalaciones del Eibar», continuó sobre los días vividos en tierras vascas.

Si la visión del cuerpo técnico no cambió tras el choque del miércoles, tampoco debería hacerlo sobre las decisiones que se hayan tomado en cuanto al mercado de invierno.

En menos de un mes, se abre la posibilidad de darle un pequeño giro a la actual plantilla. Borja no quiso hablar de nombres propios y expuso al respecto que «las puertas de entrar o de salir en este mercado están abiertas para todo el mundo».

Por último, zanjó el tema al referirse a Queipo: «Cuando llegue el momento de valorar las situaciones individuales, lo haremos. Ahora Dani viene de hacer un muy buen partido y queremos que siga a ese nivel».

