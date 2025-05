Volver al inicio Km 10 ¡¡¡ Y VUELVEN A INTENTARLO MADS PEDERSEN AL QUE SE VE ESPECIALMENTE ACTIVO EN UNA ETAPA QUE NO ES DE SUS CARACTERÍSTICAS !!! Protagonistas quieren ser también los Movistar y los Bardiani, aparte de un Wout Van Aert muy interesado también en estos movimientos. Km 3 Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, carrera lanzada desde el inicio. Y con los maillots como protagonistas. Lorenzo Fortunato ya ha tenido que vigilar el aceleron de corredores del Jayco Alula, mientras que, a continuación, ha sido Mads Pedersen el que ha formado un grupo delantero de 11 hombres. Km 1 COMIENZA LA 17ª ETAPA DEL GIRO DE ITALIA. A los ciclistas les espera un terreno inicial donde se intentará fraguar la fuga de la jornada en un perfil que pica permanentemente hacia arriba. Unos 55 kilómetros de introducción antes del comienzo del Passo del Tonale. Km 0 Sí aguantó el tipo Isaac del Toro que mantuvo la maglia rosa en la etapa que ganó ayer Christian Scaroni en la exhibición de Astana en San Valentino donde hubo un nombre propio: Richard Carapaz que dio por bueno el gran trabajo de su equipo Education First, que dinamitó la carrera por completo. Km 0 Un Giro de Italia que ayer seleccionó aún más su terna de favoritos para la victoria y podio. De los grandes candidatos que había en Albania, Primoz Roglic tuvo que bajarse de la bicicleta, Juan Ayuso llegó a 14 minutos y Egan Bernal, en un quiero y no puedo, perdió el suficiente tiempo para ser casi descartado. Km 0 Dos colosos en la mitad de la etapa, y tan solo un tercera, que se coronará a 9 kilómetros de la conclusión (Le Motte con un 8% de desnivel pero solo 3 km de duración). Ahí se decidirá la etapa, pero antes veremos movimientos en la general en el Passo del Tonale (de segunda categoría) y el mítico y legendario Mortirolo (por supuesto de primera). Km 0 Hola muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la 17ª etapa del Giro de Italia 2025. Segunda y última jornada dolomítica de 155 kilómetros de longitud entre San Michele all'Adige y Bormio, con tres dificultades en su recorrido.