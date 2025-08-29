Volver al inicio

Km 22 Se van partiendo el pelotón en distintos grupos. Primero, Juan Ayuso (UAE) al frente, seguido de un pequeño bloque de perseguidores entre los que se encuentran Jay Vine (RBH) y Pablo Castrillo (MOV). Por detrás, el maillot verde se queda acompañado de varios ciclistas.

Km 16 ¡Y ataca Juan Ayuso (UAE)! Está sorprendiendo el español tras quedarse en el ascenso al Pal en el día de ayer. Abriendo brecha en el grupo perseguidor y saltando en busca de la cabeza de carrera.

Km 15 Se ha formado un pequeño grupo perseguidor con alrededor de 15 corredores por delante del pelotón entre os que se encuentran Javier Romo (MOV), Juan Ayuso (UAE) y Nico Denz (RBH).

Km 14 Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Pierre Thierry (Arkéa-B&BHotels) y Jonas Gregaard (Lotto) al frente de carrera con un pequeño margen de casi 20 segundos sobre el pelotón. Edward Planckaert (ADC) también formaba parte de este grupo, pero se ha dejado caer a los pocos kilómetros.

Km 13 A los 13 kilómetros, los ciclistas llegan pie del Port del Cantó, desde donde arranca un ascenso que se prolongará durante los próximos casi 25 kilómetros hasta la cima de este puerto de 1ª categoría, ubicado a 1.724 metros de altitud, el más alto de la jornada, con una pendiente media del 4'4%.

Km 9 Un total de diez abandonos en LaVuelta. Entre caídas y enfermedades, la gran vuelta alasfalto español se está viendo zarandeada con muchas bajas en su primera semana completa. La jornada de ayer fue la más afectada hasta el momento con cuatro bajas; tres corredores no tomaron la salida - Pepijn Reinderink (SOQ), Simon Carr (Cofidis) y Arjen Livyns (LOT) - y un abandono - Koen Bouwman (JAY) -. A estos, se les ha asumado hoy Cristian Rodríguez (ARK), quien no ha partido desde Andorra.

Km 5 Se suceden los primeros ataques en este inicio de etapa sin que pueda prosperar una fuga. De momento, movimientos singulares que no lograr escapar de la respuesta desde el pelotón.

Km 1 ¡¡Arranca la 7ª etapa de LaVuelta a España!! Inicio bastante amable y cuesta abajo antes de alcanzar la localidad de La Seu d'Urgell, donde arranca la cuesta hasta el Port del Cantó de 24'7 kilómetros de extensión.

Km 0 En el repaso de los maillots, y con cambios en tres de ellos, Torstein Træen (TBV) vestirá el rojo mientras que Jay Vine (UAE) hará lo propio con el de lunares. En la clasifcación de jóvenes, Giulio Pellizzari (RBB) toma el relevo de Juan Ayuso mientras que Mads Pedersen (LTK) mantiene el verde en su poder.

Km 0 Ya ha tenido lugar la salida neutralizada. Primeras pedaleadas por Andorra la Valle, desde donde arranca un tramo de 13'3 kilómetros hasta que inicie la marcha oficial.

Km 0 En clave España, la jornada de ayer supuso un gran varapalo para las opciones nacionales en La Vuelta a España, con Juan Ayuso quedándose en la estacada en el ascenso a Pal y perdiendo la mayoría de sus opciones de lucha por el rojo. Su compañero, Marc Soler, es actualmente el español mejor clasificado (14º).

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 11:55h del horario peninsular por las calles de Andorra la Vella, capital del país de los Pirineos. La marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 12:17h.

Km 0 Cuatro puertos en total conforman esta segunda carrera por los Pirineos, dos de primera categoría y dos de segunda, siendo el más alto de ellos el Port del Cantó, a los 37'9 kilómetros de recorrido, con una altitud de 1.724 metros.

Km 0 Para el día de hoy, nos espera una jornada de una considerable mayor exigencia que su predecesora, ganando casi 800 metros más de desnivel promedio hasta los 4.211 (3.475 ayer), siendo además la segunda etapa más dura de LaVuelta en este sentido (tras la 20ª).

Km 0 No obstante, los focos en está fuga no recayeron por completo en la actuación del corredor de UAE, sino también en Torstein Træen (TBV), el "ganador en la sombra" de la etapa, quien pasó en 2ª posición a tan solo 54 segundos por meta para poner 2' 33" con el gran favorito a llevarse LaVuelta, Jonas Vingegaard (TVL), y hacerse con el rojo.

Km 0 El australiano, en una completa exhibición y tras una gran batalla por las cimas con el belga Louis Vervaeke (SOQ), se marchó en solitario durante algo más de los últimos 20 kilómetros para llegar en cabeza a Pal y enfundarse el maillot de lunares como nuevo líder de montaña. Victoria y premio para él.

Km 0 Sin embargo, de este selecto bloque, destacarían dos corredores por encima del resto. Por un lado, el ganador de la etapa, Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), en una actuación soberbia en la fuga, coronando tres de los cuatro puertos que componían la carrera (2º en la Collada de Toses), incluyendo la meta.

Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 7ª etapa de LaVuelta 2025! Tras un etapa de montaña muy movida en la jornada de ayer, con varias sorpresas en la visita a Andorra, regresa el circuito a territorio nacional partiendo desde la capital andorrana, donde arranca un recorrido de 188 kilómetros hasta la localidad de Cerler, en Huesca.