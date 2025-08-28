Volver al inicio

Km 1 El terreno es ya ascendente y comienza desde el inicio de la etapa la ascensión a la Collada de Santigosa, el primero de los cuatro puertos puntuables. Se trata de una cota de tercera categoría, con 11,1 kilómetros con un desnivel medio del 4,2%

Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!!

Km 0 Mads Pedersen lidera la clasifiación de la regularidad, mientras que Joel Nicolau domina el ranking de la montaña.

Km 0 El recorrido de la etapa de hoy es realmente exigente, con cuatro puertos puntuables, incluyendo la ascensión final a Pal, cota de primera categoría. Anteriormente se subirán la Collada de Sentigosa, de tercera categoría; la Collada de Toses, de primera y el Alto de La Comella, de segunda.

Km 0 Así las cosas, Jonas Vingegaard comienza la etapa de hoy con 8 segundos de diferencia con respecto a Juan Ayuso, Joao Almeida y Marc Soler, los tres ciclistas del UAE Team Emirates.

Km 0 Jonas Vingegaard recuperó ayer el maillot de líder de la clasificación general tras una contrarreloj por equipos en la que se impuso el UAE Team Emirates.