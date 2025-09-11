Volver al inicio

Km 0 Sale Ethan Vernon. De menos a más en esta Vuelta a España 2025, yeclipsado por Mads Pedersen (LTK), la carrera de hoy tras su recorte puede ser una grata oportunidad para que rodadores y especialistas al sprint saquen una buena renta.

Km 0 A pista Daan Hoole. Sin duda, uno de los candidatos a la victoria el día de hoy a juzgar las condiciones de etapa. El neerlandés ya sabe lo que es imponerse en una contrarreloj de gran vuelta este mismo año, consiguiendo la victoria en la 10ª etapa del Giro de Italia, en una batalla con un recorrido muy similar en características al original del día de hoy.

Km 0 ¡Arranca la etapa en Valladolid! Ya está sobre el circuito el primer ciclista, Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck, último en la clasificación general y que hoy marcará el primer tiempo de referencia.

Km 0 La primera salida está estipulada que tenga lugar a las 14:35h del horario peninsular en la rampa dispuesta en la Plaza de San Pablo. El primero en salir será el neerlandés Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck).

Km 0 La etapa tendrá finalmente una longitud de tan solo 12'2 kilómetros, menos de la mitad de lo que estaba previsto debido a las diferentes manifestaciones que se esperan y para asegurar la integridad de los miembros del pelotón y sus equipos. Eso sí, la organización ha formado un recorrido donde el inicio, en la Plaza de San Pablo, y el final, en la Plaza de Zorrilla, se mantienen, cambiando únicamente la composición interior.

Km 0 Hoy, esta bien puede ser una de las dos últimas posibilidades al alcance de Joao Almeida (UAD) para arrebatarle la ilustre indumentaria de líder de la general al danés. Del margen entre ambos, y sobre todo si el luso consigue reducir la brecha de 50", puede dejar o no abierta la batalla.

Km 0 El italiano se destacó en solitario saltando desde el grupo de favoritos para coronar el Alto de El Morredero y hacerse con el triunfo en una jornada en la que Joao Almeida (UAD) perdió dos segundos de referencia con Jonas Vingegaard (TVL) como punto destacado en la lucha por la general.

Km 0 Durante la jornada de ayer, asistimos a la gran obra de un jovencísimo Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) que, enfundado en su maillot blanco, conquistó su primera victoria de etapa en la Vuelta a España y, a la vez, en una gran vuelta, no lográndolo anteriormente en sus dos participaciones en el Giro de Italia (2024 y 2025).