En Directo: Denis Shapovalov - Rafael Nadal. Partido de Roma 2021 | Tenis en El Comercio

Volver al inicio Set 3 ¡Gracias por seguir el partido con nosotros! Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de su retransmisión. ¡Que pasen buena tarde y hasta la próxima! Set 3 Ha llegado a los cuartos de final de Roma en 16 de sus 17 participaciones y ha logrado su triunfo número 395 en los Masters 1000. Set 3 Tras tres horas y media de partido, el balear consiguió remontar un primer set que marcaba un devenir diferente al que ha sido. Dos bolas de partido tuvo Shapovalov, pero al final forzó el tie-break y ganó el choque para clasificarse a los cuartos de final, donde estarán Zverev o Nishikori. Set 3 ¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA RAFA NADAL! Set 3 6 - 7

0 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 3 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 6 - 6

2 - 6 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 6 - 6

2 - 5 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 3 6 - 6

2 - 4 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 6 - 6

1 - 4 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Denis Shapovalov falla su segundo servicio, doble falta Set 3 6 - 6

1 - 2 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 3 6 - 6

1 - 1 La dejada de Denis Shapovalov se estrella en la red Set 3 6 - 6

1 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡Nos vamos al tie-break! ¡6-6 y todo por decidir! ¡Tremenda igualdad entre ambos, con muchas presiones, y con dificultades para saber quién gana! Set 3 6 - 6

0 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 6 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 6 - 5

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 3 6 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 6 - 5

ADV - 40 Impresionante passing shot de Denis Shapovalov desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 ¡LA SALVA RAFA! Set 3 6 - 5

40 - 40 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 6 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 6 - 5

30 - 30 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 3 6 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 6 - 5

15 - 15 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 6 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡Saque directo para que Shapovalov se asegure el tie-break! ¡Salvó tres bolas de break para evitar la derrota! Más de 3 horas de partido y, salvo que Nadal falle ahora, nos iremos al desempate... Puede pasar cualquier cosa. Set 3 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 5 - 5

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 5

40 - ADV El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 5 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Denis Shapovalov falla su segundo servicio, doble falta Set 3 5 - 5

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que no da opciones a Rafael Nadal Set 3 ¡Bola de break para Nadal! Set 3 Denis Shapovalov falla su segundo servicio, doble falta Set 3 5 - 5

30 - 30 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 5 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 ¡Cinco iguales! ¡Ni Shapovalov ni Nadal cede un solo centímetro! ¡Con una rotura cada uno siendo la única excepción, el set tiene ya la vista puesta en el tie-break! Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 5 - 4

15 - 40 La dejada de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 ¡Juego Shapovalov! Que fuerza tener que conseguir un séptimo juego de cara a terminar este partido que ya roza las tres horas. Set 3 5 - 4

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 4

ADV - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 4 - 4

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 3 4 - 4

15 - 15 Denis Shapovalov no consigue superar la red con su volea Set 3 4 - 4

15 - 0 Denis Shapovalov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 ¡Juego Nadal! Cuatro iguales y llega el momento crucial del set. Un error te deja fuera. Es la hora clave para saber quién ganará el partido. Set 3 4 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 4 - 3

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 4 - 3

0 - 30 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 ¡Aguantó Shapovalov! Salvó la bola de break para mantener su saque después de dos ace que fulminaron a Nadal. Duro toma y daca en este tramo final del choque. Set 3 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 ¡Bola de break para Rafa! Set 3 3 - 3

30 - 40 La volea de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 3 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 3 - 3

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 3 - 3

0 - 30 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 3 3 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 ¡Juego en blanco para Nadal! Tres iguales en el tercer set y llega el momento del sprint final. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 3 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 3 3 - 2

0 - 15 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡DEVUELVE EL BREAK! ¡Consiguió remontar Rafa el momento adverso con tremenda superioridad! Set 3 3 - 2

0 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 1

15 - 40 Fácil dejada de Denis Shapovalov con la que gana el punto Set 3 ¡Tres bolas de break para Nadal! El partido está completamente loco. Set 3 3 - 1

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 3 3 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 3 - 1

0 - 15 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que Denis Shapovalov no consigue devolver Set 3 ¡Break para Denis Shapovalov! Consigue romperle el saque a un Nadal que apenas cometió fallos, pero el canadiense le forzó a ello y sacará para el 4-1... Se le complica el partido al balear. Set 3 3 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 1

40 - 30 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 3 2 - 1

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 1

15 - 15 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡Primer descanso de este tercer set! Fuera del orden de los primeros dos sets con Shapovalov ganando, llega la igualdad que debió haber en un encuentro normal. Veremos si Nadal, que le toca ir por detrás, logra romper y ponerse por delante. Set 3 2 - 1

0 - 0 Denis Shapovalov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 1 - 1

15 - 15 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡Juego para Rafa! 1-1 en el tercer set con mucha igualdad en la pista. En este punto difícil decir quién tiene más opciones de ganar... Set 3 1 - 1

0 - 0 El globo defensivo de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 1 - 0

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 1 - 0

0 - 40 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Denis Shapovalov Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 1 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 3 ¡Juego para Denis Shapovalov! Comenzó fuerte el canadiense queriendo recuperar sensaciones hasta el punto de ganar el primer juego dejando a Nadal en blanco. Set 3 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡JUEGO Y SET PARA NADAL! ¡Lo logra Rafa! Se levanta tras un primer set catastrófico. Parecía que el segundo parcial iba por los mismos derroteros, pero consiguió remontar y ponerse por delante para empatar el partido. Veremos cómo transcurre el tercer set con el de Manacor mucho más seguro ante un Shapovalov visiblemente cansado y afectado mentalmente de este segundo set. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 ¡DOS BOLAS DE SET PARA NADAL! Set 2 4 - 5

15 - 40 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 4 - 5

15 - 15 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 4 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡Salva el set Shapovalov, que grita al cielo viéndose con opciones de poder remontar nuevamente el resultado! Se está poniendo emocionante el encuentro. Set 2 4 - 5

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡BOLA DE SET PARA NADAL! Set 2 3 - 5

30 - 40 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 5

30 - 30 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 3 - 5

15 - 30 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 5

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 ¡Confirma Rafa su rotura a favor! ¡Cinco juegos seguidos lleva el de Manacor para enfilar este segundo set! Shapovalov está cada vez más cansado y sucumbe a más errores. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 4

0 - 15 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 ¡Remonta el set Nadal! ¡Tras ir 3-0 en contra y con posibilidades del 4-1, Rafa se levanta para ponerse con 4-3 a favor y bola para el 5-3! ¡Tiene el segundo set a su alcance y meter presión a Shapovalov! Set 2 3 - 4

0 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 3

30 - 40 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 3

30 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 3

0 - 15 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 ¡JUEGO NADAL! ¡Consigue volver a la igualada en el marcador! Veremos si Rafa consigue culminar la remontada y empatar también a sets para jugar el tercer set. Set 2 3 - 3

0 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 2

30 - 40 La volea de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 ¡ROMPE NADAL! ¡Recupera posiciones! ¡Si gana en su saque, volverá a empatar el set en el momento más complicado! Veremos cómo responde el canadiense después de rozar, en varias ocasiones, ponerse con 4-1... Set 2 3 - 2

0 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 1

40 - ADV El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 1

40 - ADV El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 1

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡Bola de break para Rafa! Puede meterse en el partido aún si le rompe. Set 2 3 - 1

40 - ADV Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Denis Shapovalov y le sirve para ganar el punto Set 2 3 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 1

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 3 - 1

40 - 15 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 1

40 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 1

30 - 0 Revés desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡A punto estuvo Shapovalov de ponerse 4-0, pero Nadal consiguió reponerse para evitar que el canadiense cogiera tanta ventaja y se mantiene, aunque con dificultad, en vida en este partido! Set 2 3 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 3 - 0

40 - ADV Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Denis Shapovalov y le sirve para ganar el punto Set 2 3 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 ¡Bola de 4-0 para Shapovalov! Set 2 3 - 0

40 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡3-0 y confirma la ventaja en el principio del segundo set! Denis Shapovalov está intratable en el día de hoy, mostrando el mejor tenis de sus últimos partidos. Nadal no puede con el canadiense. Set 2 3 - 0

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal Set 2 2 - 0

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Denis Shapovalov falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 0

40 - 40 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 2 - 0

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 0

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 2 - 0

15 - 15 Denis Shapovalov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 ¡Break para Shapovalov! Vuelve a dar la sorpresa el jugador canadiense al resto. Nadal tuvo buenos golpeos, pero el norteamericano está impecable en los golpeos, precisos, y directos a la línea. Set 2 2 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡Bola de rotura para Shapovalov! Set 2 1 - 0

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 0

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 0

30 - 40 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 1 - 0

15 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡Juego para Denis Shapovalov! Comienza fuerte de nuevo en este set el canadiense, que no cede un ápice ante un Nadal que al menos muestra más carácter que en el principio del partido. Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Denis Shapovalov y le sirve para ganar el punto Set 2 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Juego y set para Denis Shapovalov! Lo consiguió el canadiense con la cuarta bola. Primer set para Shapovalov, que comenzó muy fuerte hasta que Nadal consiguió equilibrar algo más las fuerzas. Sin embargo, el balear no pudo certificarla por completo y acaba viéndose por detrás en el marcador nada más comenzar. Veremos qué hace el de Manacor, que ha ganado el 42,3% de los encuentros de su carrera en los que perdió la primera manga. Set 1 6 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 3

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 5 - 3

ADV - 40 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 1 5 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 3

40 - ADV Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 1 5 - 3

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 5 - 3

40 - 40 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 ¡Sufre Nadal! Vuelve a tener otra bola de set el canadiense. Set 1 5 - 3

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 5 - 3

40 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 1 5 - 3

40 - 40 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡Bola de set al resto para Denis Shapovalov! Set 1 5 - 3

ADV - 40 Gran resto de derecha de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 5 - 3

40 - 40 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 1 5 - 3

30 - 40 Fácil dejada de Denis Shapovalov con la que gana el punto Set 1 5 - 3

15 - 40 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 5 - 3

15 - 30 Buen derechazo desde la red de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov Set 1 5 - 3

15 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Denis Shapovalov y le sirve para ganar el punto Set 1 5 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Juego para Shapovalov! Sufrió el canadiense ante Rafa Nadal, que está despertando por completo, pero al final consiguió ganar su servicio de nuevo y quedarse a un juego de ganar el primer set. Set 1 5 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 4 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 4 - 3

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 4 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 4 - 3

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 4 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 ¡Juego para Rafa Nadal, que no se rinde y busca remontar este primer set que tanto se le estaba complicando en el inicio! Tiene que romper una vez más al canadiense para devolver la igualada al marcador. Set 1 4 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 2

0 - 30 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Denis Shapovalov Set 1 ¡BREAK PARA NADAL! ¡Rompe el primer saque al canadiense! Saca para el 4-3, pero tiene que romperle una vez más para remontarle en este primer set. Empieza a arrancar Rafa. Set 1 4 - 2

0 - 0 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 4 - 1

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA RAFA! Set 1 4 - 1

15 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Denis Shapovalov y le sirve para ganar el punto Set 1 4 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 1

0 - 15 La volea de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 ¡Primer juego para Rafa Nadal! Lo celebra con un poderoso "¡Vamos!" que busca impulsarle hacia su mejor estado de forma con el fin de poder remontar este resultado tan adverso. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 4 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 4 - 0

40 - 40 Denis Shapovalov gana el tanto con un revés desde la red Set 1 4 - 0

40 - ADV Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 0

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 1 4 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 4 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Vuelve a confirmar Shapovalov otra rotura y se encuentra en un estado de forma impresionante! Apenas falla y ha restado todo lo que le ha mandado Rafa. Complicado tiene el balear ya ganar este primer set. Set 1 4 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Denis Shapovalov falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 0

30 - 15 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 3 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Sigue la sorpresa! ¡Tremenda superioridad de Denis Shapovalov, que se marcha al primer descanso del partido con doble break y saque para el 4-0! No está Rafa Nadal mentalizado en el encuentro, fallando y sucumbiendo ante precisos golpeos del canadiense. Set 1 3 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Otra bola de rotura para el canadiense! Cómo está Shapovalov. Set 1 2 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 0

30 - 30 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 0

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 1 2 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 0

0 - 15 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Juego en blanco y confirma la rotura! Ha empezado tremendamente fuerte y poderoso el canadiense, que pega un grito de ánimo al verse por delante y con mucha superioridad. Set 1 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

40 - 0 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que Rafael Nadal no consigue devolver Set 1 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Break! Sorprendió el canadiense a Nadal con un juego agresivo de derecha y pegado a la línea que le permite romperle el saque en este inicio del choque. Enchufadísimo Shapovalov. Set 1 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡Dos bolas de break para Shapovalov! Set 1 0 - 0

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 0

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Denis Shapovalov Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! Shapovalov ganó el sorteo y eligió restar en primer lugar, por lo que Rafa Nadal comenzará el encuentro con saque. ¡Ya saltan los dos jugadores a la pista de juego! En unos instantes, tras el sorteo inicial, comenzará el calentamiento previo al inicio del encuentro entre Rafa Nadal y Denis Shapovalov. ¡No se vayan muy lejos! Tenemos, sin duda, partidazo a la vista en estos octavos de final. Veremos si Rafa Nadal se quita la espinita de los últimos torneos y consigue un buen resultado o, incluso, ganar en Roma. Shapovalov, por el contrario, buscará dar un golpe sobre la mesa y hacerse ver como aspirante del futuro más próximo del tenis. ¡Les esperamos! El canadiense ganó el primer enfrentamiento, precisamente en su país natal en el Masters 1000 de 2017 por 3-6/6-4/7-6, pero perdió los dos posteriores en Roma 2018 (también en octavos por 6-4/6-1) y en las finales de la Davis en 2019 (6-3 y 7-6). En cuanto al enfrentamiento directo entre ellos, si bien es favorable para Rafa Nadal, no lo es por mucho: 2-1 para el balear. Sin embargo, Shapovalov tiene por delante un duro examen que no le será fácil de superar, más teniendo en cuenta que el canadiense apenas ha jugado finales y solo ha logrado un título: ATP 250 en Estocolmo en 2019. Tras caer en semifinales en 2019 ante el mismo verdugo que Rafa Nadal en aquella edición, el tenista canadiense quiere repetir su actuación en ese último torneo romano. Por la otra parte, Denis Shapovalov disputará su tercer encuentro en esta edición tras vencer, cómodamente, a Kamil Majchrzak en primera ronda (6-1/6-3) y a Stefano Travaglia (7-6/6-3). El tenista español logró alcanzar al menos los cuartos de final en 15 de las 16 participaciones en el Masters 1000 de Roma, cayendo en segunda ronda en el año 2008. Desde entonces, ocho finales y seis triunfos cayendo en cuartos en las otras cuatro ediciones restantes desde 2009 incluido. Siendo el más laureado con diferencia en el torneo romano (9 ocasiones), Rafa Nadal quiere volver a llegar a la final y ganarla tras caer en los cuartos de final de la última edición que se disputó en 2019. Perdió ante Diego Schwarzman, que alcanzó la final donde fue derrotado por Novak Djokovic. El balear se presenta en esta ronda del torneo tras vencer en el día de ayer en su primera participación en esta edición a Jannik Sinner. El italiano le puso las cosas un poco complicadas a Nadal, pero nada que no pudiera solventar para vencer por 7-5 y 6-4. ¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro encuentro más de este Masters 1000 de Roma! Hoy, correspondiente a los octavos de final del torneo, Rafa Nadal se verá las caras con el canadiense Denis Shapovalov.