Sofía Castañón afirma que España va hacia una «república feminista»

La diputada asturiana de Unidas Podemos, Sofía Castañón, fue la encargada ayer de abrir las intervenciones de su partido en el debate de la moción de censura. Y lo hizo con una defensa clara de la línea ideológica que dice lleva el Gobierno ... y un ataque a Vox y a todo lo que, a su juicio, representa. «España es diversa y avanza hacia una república feminista en la que el odio de Vox no tiene cabida».

En un discurso trufado de alocuciones en asturiano, Sofía Castañón se dedicó a cargar con dureza contra Vox en varios frentes. «La moción que traen aquí es para devolver a España a hace 80 años. Dejen de tapar con banderas sus privilegios y sus odios», afirmó Castañón, quien reprochó a la bancada de Vox lo que entiende como políticas negacionistas «de la violencia contra las mujeres» o de los «derechos humanos».

Su ataque a Vox incluyó además una lista genealógica de algunos de sus integrantes para argumentar que provienen de familias que se enriquecieron gracias a dictaduras como la franquista. «Son unos pijos herederos del expolio franquista», afirmó Castañón.

«Vagos parlamentarios»

La lista de calificativos que les dedicó a los diputados de Vox no culminó ahí. Sofía Castañón acusó al tercer grupo de la cámara de ser unos «vagos» parlamentarios por llevar al Congreso iniciativas sin trabajar o, directamente, que no tienen en cuenta lo hecho con anterioridad. «No han dado palo al agua, sus propuestas no dicen nada».

La falta de apoyos para sacar adelante la moción de censura ocupó también parte del discurso de la diputada asturiana de Unidas Podemos. «Bloquean la actividad de esta Cámara en plena pandemia con el único objetivo de lucirse. Están haciendo un ridículo berlanguiano. Tienen la España pequeña».

Los ataques de Castañón se hicieron extensivos a los partidos presentes en la foto de Colón, entre los que estaban el PP y Ciudadanos. No gustó en Podemos la intervención de la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, que tachó de «equidistante».