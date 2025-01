La Consejería de Industria cuenta con 205 proyectos para los que buscará diferentes vías de financiación europea

No toda la financiación que llegará de Europa en los próximos meses y años se adscribe a los fondos de recuperación, los 750.000 millones de euros extraordinarios puestos a disposición de los Estados por la UE para hacer frente a las consecuencias económicas de ... la pandemia y por los que España recibirá 140.000 millones de euros. Las convocatorias de otros sistemas de financiación son muchas y la dotación del Marco Financiero Plurianual para los diferentes Estados será también importante, con un presupuesto global de un billón de euros. Por este motivo, el consejero de Industria, Enrique Fernández, aclaró esta mañana en la Junta que su departamento ha recibido 205 proyectos que, en un principio, pretendían optar a los fondos de recuperación, pero por diferentes razones no todos tendrán cabida en este marco. Ante esta situación y siempre que las iniciativas tengan posibilidad de desarrollo, la Consejería de Industria tratará de vehicular esas propuestas a través de otros mecanismos para intentar conseguir ponerlas en marcha. «No son iniciativas que se vayan a ejecutar de forma segura, no queremos generar expectativas cuando la ciudadanía lo que pide es una gestión rigurosa», afirmó.

Los proyectos recibidos no pasan por ahora de ser un amplio listado adscrito a diferentes categorías. El Principado mantiene su política de no romper el compromiso adquirido con las empresas de no publicitar las iniciativas, tratando así de que no se frustren antes de iniciar su recorrido administrativo. La lista ofrecida esta mañana por el consejero de Industria se concreta en 18 proyectos de almacenamiento energético, 34 relacionados con el hidrógeno verde, 45 con la economía circular, 24 con las renovables, 10 con la eficiencia energética, 10 con la movilidad sostenible, 6 con la minería, 23 con la competitividad industrial, 5 con la descarbonización de la industria, 7 con la digitalización de este sector, uno de baterías de almacenamiento energético, otro relacionado con la industria aeroespacial, 8 ligados a la I+D+i industrial, 7 a la automoción verde y 6 que se encuadran en la categoría de «varios». «Estamos preparados para liderar este proceso, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos de la colaboración de la sociedad asturiana y de la iniciativa privada», destacó Enrique Fernández.

El consejero de Industria señaló que algunos de los proyectos recibidos por su departamento tienen «condicionalidades». Una de ellas se refiere a la financiación. El Principado ha recibido iniciativas de algunas empresas que van ligadas a la necesidad de obtener un determinado porcentaje de cofinanciación europea para hacerlos viables.

Uno de los asuntos sobre los que se preguntó al consejero fue la posibilidad de que Asturias albergue una planta de ensamblaje de coches eléctricos. La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, fue la encargada de hacer una pregunta que el consejero respondió con un discurso que deja pocas esperanzas de que se consiga traer ese proyecto. Enrique Fernández señaló que se trabaja en esta iniciativa desde finales de 2018 y que incluso se contrató a una ingeniería para que hiciese un estudio. El proyecto resultante, que contaba con la colaboración privada, fue rechazado en la convocatoria de un plan del Gobierno central «por falta de financiación. Ningún socio privado decidió financiarlo». No obstante, Enrique Fernández señaló que su departamento no abandona la idea. «Hemos puesto todos los medios, pero hoy este proyecto no acaba de encajar. Seguimos insistiendo porque nos parece interesante», afirmó el consejero, quien reconoció que por las conversaciones formales e informales con el Ejecutivo central, todo apunta a que esta planta se ubicará en un espacio donde ya se montan coches de combustión.

La gestión de los fondos de recuperación fue otra de las cuestiones que centraron parte del debate. El consejero señaló que aún no se conocen los criterios de reparto y que el Gobierno central no ha transmitido si serán territorializados o ejecutados por los propios ministerios.

Durante su comparecencia, Enrique Fernández destacó las posibilidades que ofrece el hidrógeno a Asturias. A la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel que, a medio plazo, puede ser un actor importante en este sector, el consejero añadió las posibilidades que se abren para Asturias en la fabricación de bienes de equipo ligados a la cadena de valor de esta fuente de energía. Además, la directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, insistió en lo interesante del hidrógeno verde para Asturias, ya que esta puede ser una región productora y consumidora de la misma.