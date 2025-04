El Real Oviedo de Paunovic no necesita el balón

Los dos primeros encuentro de Veljko Paunovic en el banquillo del Real Oviedo han dejado claro que su estilo de juego no ... necesita el balón. En los dos partidos, uno como local y otro como visitante, los carbayones han tenido menos el balón que sus rivales. La otra característica común de los dos primeros compromisos del conjunto ovetense fue que el desenlace esperó hasta los minutos finales. En el estreno la moneda cayó de cara, mientras que el domingo fue cruz.

El estreno del serbio fue en el Carlos Tartiere ante el Málaga y las estadísticas evidencian la renuncia de los ovetenses a tener el control del balón, la posesión fu del 58% para los visitantes. El pasado sábado en el estadio de Ipurúa, el conjunto armero tuvo el 59% de posesión.

Aunque la muestra es escasa y no permite sacar demasiadas conclusiones, parece que la idea de juego de Veljko Paunovic no pasa por tener el balón en poder del equipo más de lo que sea necesario. Podría resumirse en que el técnico serbio solo quiere tener el balón para algo, no tenerlo por tenerlo.

Los datos sobre la posesión también tienen su correlación en otro aspecto como es el número de pases que realizan los equipos. Ante el Málaga los azules hicieron 339 ante los 482 de los andaluces. En el encuentro frente al Eibar del pasado sábado, la línea fue bastante similar, ya que mientras que los ovetenses dieron 293 pases, los locales completaron 405.

Lo que está claro es que el dibujo por el que apuesta el nuevo entrenador del Real Oviedo es el de cuatro defensas, cuatro centrocampistas, un jugador en la mediapunta y un solo delantero en el ataque. Tras dos partidos, uno como local y otro como visitante, parece que el sistema no va a tener grandes variaciones por el hecho de jugar como local o como visitante.

En contra de lo que el equipo mostraba con Javier Calleja, cuando la apuesta era clara por tener el balón, aunque fuera solo para quitárselo al rival y sin ánimo de buscar el ataque, ahora solo se busca hacer daño al rival como sea.

Cambio de estilo

Los centrales azules, en las últimas temporadas, tenían como premisa mantener el balón hasta que apareciera una buena opción para buscar a un compañero en una buena posición. Eso se traducía en mejores datos de posesión, pero irrelevantes en cuanto al reflejo en el número de ocasiones.

La mayor ventaja de esa mayor posesión de los ovetenses estaba en que los rivales no podían generar ocasiones de peligro ante la meta de Aarón Escandell, que sigue manteniéndose como titular tras la llegada del nuevo entrenador.

Lo que está claro es que el equipo busca ahora tener más verticalidad y, sobre todo tratar de llegar al área del equipo contrario a través de transiciones rápidas y olvidando trámites en el centro del campo.

En esa búsqueda de apostar por la velocidad todo apunta a que Hassan va a ser uno de los fijos para Paunovic, ya que es el componente de la plantilla que más desborda. En la pasada jornada no pudo contar con Chaira y la decisión del técnico fue contar con Paulino, que llevaba muchas jornadas teniendo escasa presencia en el equipo.