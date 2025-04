Paunovic: «Este Real Oviedo mejora cada día. Se parece cada vez más a lo que quiero»

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 5 de abril 2025, 20:33 Comenta Compartir

El rostro de Veljko Paunovic delataba al final del encuentro contra el Eibar la crueldad del desenlace. Sin embargo, todas las palabras que dijo el entrenador tuvieron una lectura positiva con palabras de elogio para sus jugadores.

El entrenador serbio explicó que había advertido evolución en el juego de los sus futbolistas: «Este equipo mejora cada día y cada vez se parece más a lo que quiero». Se refirió en concreto a aspectos determinados del comportamiento que mostró el once azul: «Me ha gustado el orden y el carácter, por ocasiones hemos superado a un rival que es muy intenso en su casa».

En esa misma línea, el técnico serbio insistió en su análisis de que el Real Oviedo hizo un «buen partido». «El equipo trabajo muy bien ambos aspectos del juego y lamentablemente todo se nos fue con esa jugada a balón parado». Precisamente, sobre ese tipo de acciones, comentó que «es un aspecto muy importante y no lo hemos afrontado bien».

Respecto al gol en el último minuto, el entrenador mostró su cara más pragmática al reconocer que «la semana pasada nos aprovechamos de un gol en el último minuto y esta vez fue al revés, el fútbol y la Segunda División son así». Su conclusión es que «me hubiese gustado felicitar al equipo por la victoria, pero ahora nos vamos con el aprendizaje».

Sobre las diferencias entre la primera y la segunda mitad no tiene dudas. «Puede ser que el segundo tiempo fuese mejor que el primero. Las cargas físicas son importantes e intentamos sacarles rendimiento a todos». Por eso, explicó que « apostamos por gente como Lucas y Paulino, que fueron decisivos en el gol que marcamos y su alineación sorprendió al rival». Sobre el canterano indicó que «ayudó en salida de balón, metiéndose por dentro».

Otra cuestión que destacó es el aspecto mental. «Vamos a seguir trabajando en el aspecto anímico. El equipo ha mostrado muchísimo carácter, aunque la victoria se nos fuese en la última jugada. El resto del partido, el equipo dio la talla. Está mejorando y queremos seguir en esa línea», subrayó.

Insistió también que la presencia de Lucas fue «una ventaja ante la presión del Eibar, creo que en el primer tiempo tuvimos mucho el balón en nuestro campo y no llegamos al área rival, pero en el segundo tiempo mejoró».

Respecto a la acción del gol, el técnico dijo que no tuvo tiempo para verla, pero que incluso la falta de la que viene el gol podía haber sido evitable. «Podíamos haber tenido más el balón y gestionar de otra forma el final, son cosas a mejorar. En los últimos minutos entra el nerviosismo e igual el portero provocó algún desajuste», precisó. No obstante, considera que durante todo el partido «el equipo defendió bien ese tipo de jugadas, pero en esa última no lo hizo. Me duelen mucho este tipo de goles, mis equipos no lo suelen recibir».

Finalmente, se mostró muy agradecido por el apoyo de la afición: «Me duele más por ellos que por mí. El partido representaba mucho para la afición y regresar tras este empate duele mucho más».