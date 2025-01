Laviana reivindica su potencial paisajístico y etnográfico en la linde de Gozón y Avilés

Laviana está en tierra de nadie. A caballo entre los concejos de Gozón y Avilés, la parroquia es la puerta de acceso al Cabo Peñas y una zona de expansión para los avilesinos. Un enclave privilegiado que en ocasiones da más de un quebradero de ... cabeza a sus vecinos. Depender de varias administraciones -ayuntamientos, Costas y Puertos- complica la actividad diaria de sus residentes y de la asociación vecinal Enzale, principal nexo de unión entre la población y los dirigentes políticos. «Son muchas horas de trabajo. Falta implicación de las administraciones. No podemos estar todo el día detrás de ellos para que hagan algo tan simple como limpiar una carretera», explica su presidente, Agustín García.

Esta es, reconoce, una labor que «desgasta». Por eso espera que con la apertura del proceso para elegir nueva junta directiva haya quien decida dar un paso adelante. «Es importante que llegue sabia nueva. Gente joven, con nuevas ideas», apunta. De no ser así, se mantendrá la dirección actual, de la que él lleva al frente desde 2015. Anteriormente había estado como vicepresidente, desde la creación de la entidad en 2002. «Echas la vista atrás y se han hecho muchas cosas. El problema es que no se mantienen o se hacen a medias. En el saneamiento de la parroquia, por ejemplo, faltan la mitad de los barrios. Y el problema es que no están incluidos en el plan de saneamiento de Gozón», explica.

Maqua, Alu Ibérica y viales

La depuradora de Maqua, la situación crítica de Alu Ibérica, la conservación del paisaje protegido o el mal estado de conservación de las carreteras son los otros caballos de batalla de la asociación. Aún así, García está convencido de que «Laviana tiene potencial y se está viendo ahora con el confinamiento. Es una parroquia a la que se puede venir y pasar el día tranquilamente. Hay muchas rutas alternativas», asegura. A la oferta actual pronto se sumará el nuevo recorrido por las marquesinas, que acaban de ser rediseñadas por la artista local Mónica Solar. Cada una cuenta con un diseño diferente, en el que se hace referencia a escenas costumbristas de la zona. El proyecto solo está pendiente de que se instalen los tablones y paneles informativos.

Mientras, desde la entidad han empezado a trabajar ya en su nueva propuesta: un inventario de los hórreos de la parroquia, para lo que contarán con la colaboración de la Asociación Amigos del Hórreo. A día de hoy disponen de un listado, aunque les quedaría conseguir el permiso de todos los propietarios para poder elaborar un libro en el que contarán la historia de cada uno de los hórreos.

«Sacar rendimiento»

«Debemos conservar y mantener el paisaje, pero también saber sacarle rendimiento. Hay gente que piensa que Gozón es solo Luanco, pero hay muchas parroquias más», insiste García.