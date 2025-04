«Asturias tiene un enorme potencial económico»

M. F. Antuña Gijón Domingo, 6 de abril 2025, 01:49 Comenta Compartir

Del Elisburu a la Laboral, la Facultad de Económicas de la Universidad de Oviedo, tres años en Uruguay trabajando para la AECID y el PNUD, y de ahí, a EE UU, con un ánimo de ida y vuelta que ya no se consumará hasta que llegue la jubilación. Miguel Ángel Porrúa Vigón, gijonés de la calle La Mancha, vive en Washington donde trabaja como coordinador de Datos y Gobierno Digital del Banco Interamericano de Desarrollo, un puesto que le tiene en un eterno viaje enriquecedor y feliz.

Llegó en 1996 a estudiar a Arizona, a una escuela de negocios internacional para hacer un máster, encontró trabajó en Nueva York y se quedó para saldar las deudas en dólares generadas para pagarse sus estudios. Casi treinta años han pasado. «De ahí vine a Washington hace 23 años, a trabajar en la Organización de los Estados Americanos, a montar el programa de gobierno digital y hace doce años entré en el Banco Interamericano de Desarrollo», relata. Su misión pasa por apoyar a gobiernos de América Latina y el Caribe en proyectos de digitalización del sector público. «Es un trabajo muy guapo».

Jugaba al fútbol en el Xeitosa y compartió balón con Luis Enrique y Abelardo este hombre que ha vivido su propio sueño americano. «El sueño americano existe, aunque lo mío es más una siestina; si mides el sueño por la cantidad de pasta que haces, hay que ser emprendedor, este es el país de los negocios y está lleno de personas que llegaron de cualquier lado e hicieron mucho dinero», cuenta.

Él no ha hecho millones, pero tiene un buen trabajo y una familia estupenda, con su mujer colombiana y sus tres hijos. Lo cual no impide las añoranzas eternas de un asturiano de pro. Y eso que ya no viaja con el chorizo y el jamón en la maleta como hacía antes. Pero tampoco hace falta: «En el mundo de hoy todo se consigue pagando y ya no me arriesgo a traerlo en la maleta, pero mi madre, una de esas madres genuinas que piensan que el chorizo es más que comida, es cariño y protección, cuando viene se lo trae todo», cuenta.

Está integrado en el país, pero sigue siendo muy asturiano. Ni fútbol americano ni béisbol. Es más gijonés que washingtoniano este hombre que sabe de la polarización que todo lo invade. «Vivimos con incertidumbre por no saber qué va a pasar al día siguiente, y con preocupación porque hay vientos muy belicosos en el mundo», afirma. Tiene ganas de que esta agresividad que parece imponerse desaparezca. «Estoy esperando que vengan el orden y la cordura pronto», dice, y alerta de la fragmentación política en todo el planeta. «Viajo mucho por la región, trabajo con 26 países y es general. Las redes sociales amplifican todo y hacen que determinados comentarios parezcan más agresivos».

Su experiencia laboral es absolutamente enriquecedora. «El mundo es muy interesante y rico y hay que descubrirlo por cualquier razón, yo lo hago por razones profesionales, pero pueden ser culturales, gastronómicas, geográficas. Soy asturiano y nosotros siempre pensamos que Asturias es lo mejor del mundo, pero hay sitios interesantes en todos los países donde voy». La conclusión: «Estoy muy agradecido de exponerme a otras culturas».

Él, que planea mudarse a Deva cuando llegue la jubilación, observa la tierra con la perspectiva que da un océano. «Veo Asturias con pasión, con cariño, como un sitio fantástico para vivir, pero también la veo con la preocupación de que no crece la población y no debemos quedarnos como un museo o una ruta turística, la veo con enorme potencial económico, puede ser un lugar que atraiga inversión por la belleza y por la calidad de la gente. La veo con esperanza si se toman las decisiones políticas adecuadas».