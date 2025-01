'El Hormiguero' logra su programa más visto de la temporada con la ausencia de Pablo Motos

La ausencia de Pablo Motos en 'El Hormiguero' por segundo día consecutivo a causa del coronavirus ha provocado una enorme intriga para los espectadores del programa. Tanto es así que el espacio televisivo alcanzó el pasado martes su récord de la temporada. ... Gracias, todo sea dicho, a la labor de Nuria Roca, que se ha puesto al frente del espacio televisivo de Antena 3. Lo cierto es que la presentadora ha recibido durante estos dos días excelentes críticas y un apoyo masivo de la audiencia.

En total, el pasado martes vieron 'El Hormiguero' 3.981.000 espectadores, lo que supuso la segunda mejor cuota de pantalla del curso, con un 21,6 %. Además, la del martes fue la quinta emisión más vista de la historia del programa producido por 7 y acción. Más de 7,4 millones de personas vieron algún minuto del programa.

Nuria Roca recibió la visita de Susanna Griso. La madre adoptiva de Trancas y Barrancas mantuvo una nueva conversación con Motos, por videollamada. El presentador dijo que está «perfecto», aunque «totalmente jodido» y echando de menos el programa. La conexión, que duró varios minutos, provocó un gran interés y ayudó también a que la audiencia subiera.

«A mí esta mañana me han dicho que era negativo y me he puesto a entrenar como un burro», añadió Pablo Motos. De repente me llaman y me dicen que el otro PCR que me han hecho, el largo, doy positivo. Tengo una carga viral mínima. Debo de haber tenido algún contacto esporádico y mañana me harán otra PCR para ver si no es nada o lo estoy incubando. No soy contagioso, pero no saben si en los siguientes días lo seré».

Motos especuló con la posibilidad de haberse contagiado tocando el pomo de una puerta. «Estaba convencido de que era imposible al cien por cien que yo hubiera cogido el virus. En este momento sigo pensando que soy negativo, aunque dicen que tengo restos de algo y una carga vírica minúscula. He hablado con la del laboratorio y me dice: algo tienes». «Nos dicen muchas cosas todo el rato y todo el rato son cosas contradictorias. A mí me está pasando lo que me está pasando. Me sigue pareciendo imposible que haya podido coger el virus porque voy del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo», explicó. «La cepa británica debe contagiar muchísimo y vamos a dejarnos de chorradas. Estamos en una situación con muchos muertos. No para de aumentar. No llegamos a la meseta nunca y lo mejor es volver otra vez al lavado enfermizo de las manos».

«El hormiguero», por otro lado, fue líder absoluto en todas las franjas de edad y lo más seguido en Andalucía (23,3%), País Vasco (19,1%), Galicia (20,3%), Madrid (24,4%), Valencia (23%), Castilla-La Mancha (19%), Aragón (20,9%), Asturias (18,2%), Baleares (19,5%), Murcia (26,8%), Castilla y León (24%) y el llamado Resto (27,8%) (regiones sin televisión autonómica).

La curva de audiencia fue claramente ascendente, casi hasta el final del espacio. El resultado final, rozando los cuatro millones de espectadores, supera con holgura la segunda emisión más vista del curso, el pasado 11 de enero, con 3,7 millones. Para el tercer mejor dato ya hay que remontarse al 8 de octubre, con 3,6 millones.