'Supervivientes 2021' impuso un 'castigo' a Lola por robar comida y expulsa a Alexia Rivas

La sexta gala de Supervivientes 2021 no decepcionó a sus seguidores. Alexia Rivas se convirtió en la tercera expulsada definitiva de esta edición tras la marcha de Antonio Canales y Marta López, con Agustin Bravo, Sylvia Pantoja, Tom y Valeria pasando a engrosar la ... lista negra de nominados, mientras que Gianmarco se convirtió en el nuevo líder.

Alexia, con ganas de regresar a España, celebró su expulsión con los compañeros. «Os voy a apoyar a todos, a defender desde fuera. Me siento súper ganadora porque de aquí me quería llevar a mí misma y lo he conseguido. Os siento parte de mi vida. Sois todos maravillosos, sé lo mal que se pasa pero pensar en la oportunidad que es», aseguró la reportera.

Se marchó de la palapa con rumbo a Playa Destierro, donde se reencontró con Palito y Lola, y tras someterse al televoto el público decidió que fuese la propia Alexia la expulsada definitiva.

El susto a Lola

La última gala de Supervivientes dejó también como protagonista a Lola. El equipo del programa le sorprendió robando comida de la caseta técnica. Jorge Javier Vázquez le recordó que tenía «la mano muy larga» y que ese gesto «no le ha hecho ninguna gracia» al Pirata Morgan. Para acabar diciéndolo que había «tomado una difícil y drástica decisión. Lo siento muchísimo pero estás expulsada».

Lola lo acabó asumiendo, aunque recordaba que la desesperación le hizo «coger dos galletitas». Sin embargo, Jorge Javier Vázquez decidió ponerle el punto final a la broma. «Lo hemos hecho para darte un escarmiento y para que te comprometas a no dejar sin merienda a ningún compañero técnico»