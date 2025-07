Volver al inicio Km 20 Llega Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost). El danés completa su esfuerzo y ya está junto a los otros tres corredore conformando la fuga. Más de dos minuto de brecha temporal con el pelotón. Km 17 Un total de cuatro corredores recibieron una tarjeta amarilla durante la jornada ayer. Estos son los casos de Bryan Coquard (Cofidis), Danny van Poppel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Edward Theuns (Lidl-Trek) y Davide Ballerini (XDS Astana Team), todos ellos involucrados en las caídas de la etapa tres. Km 10 Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost) busca a los fugados. El danés ha sido el segundo miembro que se ha atrevido a saltar desde el pelotón y rápidamente ha cogido gran velocidad para abrir brecha y acercarse poco a poco al frente de carrera. No tardará mucho en sumarse. Km 7 La carrera ha iniciado con un primer tramo ligeramente firme aunque con ligera pendiente y que perdurará durante los primeros 15 kilómetros de recorrido, donde arrancará de verdad el terreno sinuoso que predominará durante toda la etapa, mucho más pronunciado a partir de los 30 kilómetros. Km 5 Thomas Gachignard (TotalEnergies) se suma a la fiesta. El francés abrió gas desde el pelotón y en apenas kilómetro y medio se ha unido a la dupla del frente de carrera. Km 3 Viento imponente en el día de hoy que supera los 15km/h, aunque de momento es favorable para los corredores, algo que no será así a partir de Les Andelys, donde pasará a ser de costado. Km 1 ¡Ataque por parte de dos corredores! Lenny Martinez (Bahrain Victorious) y Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) se lanzan a conformar la fuga. Totalmente distinta la imagen del francés comparada con la descompuesta de la jornada uno. Km 0 ¡Arranca la etapa desde Amiens! Recordemos, hoy por delante 2050 metros de desnivel que afrontarán los ciclistas, donde la parte cúlmen de la carrera llegará en los últimos 28 kilómetros con la escalada de cuatro puertos puntuables. Km 0 Ya están rodando los ciclistas tras el inicio de esta etapa en su versión neutralizada a través de las calles de Amiens. Algo más de 10 kilómetros de recorrido antes de que tenga lugar la salida oficial. Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 13:15h del horario peninsular por las calles de la capital de Picardía, presididad por la famosa Catedral de Amiens, una de las mayores iglesias góticas clásicas del siglo XIII .20 minutos después, a las 13:35h, está prevista la salida oficial. Km 0 En total, se disputarán cinco cotas puntiables en los últimos 50 kilómetros de recorrido, donde tendrá lugar, entre el primer y segundo puerto de montaña, en la localidad de Saine-Maritime, la batalla por los puntos de la regularidad, estableciéndose ahí el sprint intermedio de esta etapa. En general, un desenlace frenético donde el maillot amarillo podría estar en jaque. Km 0 Para hoy, los primeros 125 kilómetros son un trámite correoso para los ciclistas, quienes tendrán que lidiar con una constante de cuestas, en un terreno sinuoso que da poco respiro y no permite relajarse, hasta que comience la entrada del primero de los cinco puertos que conforman esta etapa; dos de tercera categoría y tres de cuarta. Km 0 También tuvo la etapa tiempo para el momento anecdótico de la jornada, con Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG) pidiendo permiso a equipo y la parte delantero del pelotón para saltar y conquistar el único puerto de montaña, Mont Cassel, y arrebatarle el maillot de lunares a su compañero de equipo, Tadej Pogacar. Km 0 Pero justo antes de esto, dos caídas volvieron a perturbar la carrera. En menor medida lo hizo el que tuvo lugar a 3 kilómetros de meta, pero el posterior, a escasos 300 metros, si tuvo mayor gravedad. Km 0 Quedó de la misma manera, o al menos en gran parte, la llegada a meta de Tim Merlier (Soudal Quick-Step). El belga sorprendía con un sprint que dejaba con la miel en los labios a Jonathan Milan (Lidl-Trek), el que sería nuevo dueño del maillot verde, arrebatándole el triunfo en la meta. Km 0 En el día de ayer tuvimos una etapa llana y muy monótona entre Valenciennes y Dunkerque, donde brillaron más las malas noticias que las buenas. Eclipsado quedó el sprint intermedio de Isbergues con la caída, y posterior abandono, de Jesper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 4ª etapa de la 112ª edición del Tour de Francia! Cuarta batalla de esta 'Grand Boucle' donde los ciclistas afrontarán un terreno con numerosos desniveles a través de los 174'2 kilómetros que separan la ciudad metropolitana de Amiens y Rouen.