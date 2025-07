Volver al inicio Km 9 LIDL TREK, VIGILADO POR EL UAE EMIRATES, AL FRENTE DEL PELOTÓN. Mathieu Van der Poel, conducido en todo momento por Jonas Rickaert, ha llegado hasta los dos minutos pero el gran grupo a partir de aquí se ha puesto a controlar la situación de una etapa de la que se espera, para evitar la monotonía, que el viente tenga un papel importante. Km 7 Su compañero Tim Wellens hoy conservará el maillot blanco de puntos rojos puesto que hoy no hay montaña. Y, en cuanto a la clasificación de la regularidad, Mathieu Van der Poel, que ayer ejerció de tirador de Kaden Groves y no se metió en la volata, está con 108 puntos, a 74 puntos del italiano Jonathan Milan, ganador en el día de ayer. Km 5 ¡¡¡ Y EL PELOTÓN RUEDA CON TOTAL TRANQUILIDAD DEJANDO HACER !!! Por lo que la táctica del Alpecin de momento es un éxito con un Mathieu Van der Poel que, recuerden, se encuentra a tan solo 01'29'' del maillot amarillo, Tadej Pogacar que, de momento, gobierna con autoridad este Tour de Francia. Km 1 ¡¡¡ COMIENZA LA NOVENA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA Y LO HACE CON UN ATAQUE COMBINADO DEL ALPECIN CON JONAS RICKAERT LLEVANDO A MATHIEU VAN DER POEL EN BUSCA DE LOS PUNTOS DEL SPRINT INTERMEDIO !!! Km 0 Por lo tanto, todo preparado para ese sprint intermedio, y para que después tanto Lidl-Trek (para Jonathan Milan), Intermarché City (para Biniam Girmay), el Soudal Quick Step (para Tim Merlier), el Visma (para Wout Van Aert) o el Alpecin (para Mathieu Van der Poel o Kaden Groves) controlen la ruta. Km 0 Sí se comprende que el Tour de Francia tiene que viajar del norte al sur para buscar la alta montaña, y que para eso hace falta etapas de transición como ésta, y que han querido aprovechar la visita a esta ciudad tan visitada en los últimos tiempos para rendir homenaje a Mark Cavendish, quien ganó en esta localidad de la región central del Valle del Loira en Francia en tres de las cuatro ocasiones (siendo la otra para Mario Cipollini). Km 0 En estos mismos instantes se produce la salida neutralizada de una jornada dominical que para muchos amantes al ciclismo es inentendible. Complicado de comprender que hayamos disfrutado de cuatro etapas digna de Clásicas hasta el momento, más una contrarrejo, y que dos etapas llanas, menos vistosas para el espectador, se desarrollen en fin de semana. Km 0 Una jornada cuyo principal aliciente, aparte de la volata final, será ese sprint intermedio que reparte puntos de la regularidad y que está situado nada más empezar. En el kilómetro 24 en La Belle Indienne está ubicado este punto que no dejará que ninguna fuga cuaje hasta entonces. Posiblemente la relajación posterior dará lugar a que frague la escapada del día. Km 0 Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos a la novena etapa de la edición de 2025 del Tour de Francia entre Chinon y Chateauroux de 174 kilómetros de recorrido. Una etapa completamente llana y sin ninguna cota puntuable entremedias que, a buen seguro, tendrá la misma solución de ayer en meta: la llegada al sprint.