Volver al inicio Km 6 Wout van Aert (TVL) y Mauro Schmid (JAY) toman algo de ventaja. Aunque no parece que vaya a progresar su escapada, esto dos corredores son los que se han puesto por delante del pelotón. Parece que la intención del Visma es marcar el ritmo de carrera. Km 3 El pelotón arranca desde Saint-Malo una travesía que discurre con un llano inicial sin apenas cambios, emplazándose a partir de los 20 kilómetros recorridos las primera, aunque muy leves, cuestas durante el terreno. La acción, a expensas de posibles fugas, no arrancará hasta pasados algo más de los 100 kilómetros, con la entrada en jaque de los puntos. Km 2 Y ya tenemos el primer corte. Once corredores han aprovechado el abanico y se han despegado ligeramente del pelotón, aunque poco a poco parece que se va enganchando algún que otro ciclista. Km 1 ¡¡Aletea la bandera Christian Prudhomme!! Y tira Team Visma | Lease a Bike desde el inicio. Arranque potente por parte del equipo neerlandés. ¿Será el día en que funciona su estrategia? Km 0 ¡Ruedan ya los ciclistas por Saint-Malo! Al amarillo Mathieu Van der Poel (ADC), con el verde sale Jonathan Milan (LTK), lunares para Tim Wellens (UAE) y el blanco para Remco Evenpoel (SOQ). Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 12:10h del horario peninsular por las calles Sant-Malo, una de las ciudades más visitas de la Bretaña con su peculiaridad, cercada por el mar. 15 minutos después, a las 12:25h, está prevista la salida oficial. Km 0 En total, los corredores tendrán que lidiar con un desnivel medio en la etapa de 2450 metros, con el mayor punto de altitud en la misma establecido en la meta de Mur-de-Bretagne Guerlédan, a 293 metros, donde conoceremos el ganador de la 7ª carrera de la 'Grand Boucle'. Km 0 Tras la disputa del sprint intermedio en Plédran, el interés se mantendrá en una zona de montaña donde, en sus últimos 19 kilómetros, se subirán tres puertos, comenzando con el de menor exigencia, de cuarta categoría, antes de dos de tercera en el que el segundo de ellos marcará la meta final de la jornada. Km 0 Para hoy, el terreno se presenta apetecible, aunque con desgaste, siendo en su mayor longitud un recorrido llano con pequeñas cuestas hasta alcanzar la marca de los 120 kilómetros, cuando comienza a coger realmente altura la etapa. Km 0 Sin embargo, bajo el telón del maillot amarillo, Ben Healy (EFE) fue el gran nombre de la etapa. El irlandés se peleó por estar entre los escapados, tiró para sumar puntos en los puertos y, a falta de 40 kilómetros para meta, emprendió camino en solitario para conquistar, con más de tres minutos de ventaja sobre sus perseguidos, la meta en Vire Normandie. Km 0 El neerlandés se llevó el premio al límite, siendo uno de los escapados que pasaba por delante del pelotón en meta, y sacando un segundo a la marca de un Tadej Pogacar que, posteriormente, felicitaba en redes a su compatriota. Km 0 En el día de ayer, asistimos a una de las jornadas más entretenidas del presente Tour, con un bloque de ocho corredores, entre ellos un aventurero Mathieu Van der Poel, protagonizando la fuga en busca de recuperar el trono perdido en la contrarreloj de Caen. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 7ª etapa de la 112ª edición del Tour de Francia! Nueva jornada de media montaña con una menor exigencia que la del día de ayer, con los ciclistas arrancando esta carrera de 197 kilómetros con un tramo en su mayoría llano antes de la disputa de tres puertos puntuables en los últimos 19 kilómetros, incluida la meta en Mur-de-Bretagne Guerlédan.