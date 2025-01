El Barça recupera el carácter perdido

En unas semifinales de Copa en las que estará un equipo con menos altibajos como el Sevilla, cuesta calificar al Barça, que sigue sin ser fiable, como favorito, pero el conjunto de Ronald Koeman como poco se ha ganado la admiración de sus aficionados porque ... de su rebeldía y carácter no hay ninguna duda tras disputar cuatro prórrogas en menos de un mes. Las dos de la Supercopa de España ante la Real Sociedad, en semifinales, y el Athletic, en la final, no le valieron para ganar el título, mientras que las dos de Copa del Rey contra el Cornellà, en dieciseisavos de final, y el Granada, en cuartos, le dejan a tres partidos de un trofeo muy valorado por el técnico holandés, que ve la Liga muy lejana y la Liga de Campeones muy complicada.

Viniendo de la dramática temporada 2019-20, tras el burofax de Leo Messi, la dimisión de Josep Maria Bartomeu, la falta de presidente hasta que haya elecciones de una vez, los pinchazos ridículos en Liga que permitieron alejarse al Atlético, el 1-3 ante el Real Madrid, el 0-3 frente a la Juventus, esa final de la Supercopa en La Cartuja que no se supo rematar cuando la línea ya era buena... Después de todo eso y de que el Granada se colocara 2-0 tras dos errores defensivos infantiles de Umtiti, solidario con otros compañeros que ya regalaron goles antes, ya no habría extrañado a nadie que el Barça bajara los brazos en los últimos minutos en el Nuevo Los Cármenes. Pero la remodelación de la plantilla, con la llegada o el ascenso de jóvenes jugadores menos saciados de títulos, ya se nota y contagia incluso a Messi, quien no sería la primera vez que en el minuto 85 de un partido en el que no sale nada deambula aturdido por el césped, como autoinculpándose de no haber podido arreglarlo siendo el mejor.

Sin embargo, el argentino también tiene muchas cosas que transmitir a unos compañeros a los que se ve más unido que nunca, quién sabe si a modo de despedida en la que puede ser su última temporada en el club. Y Messi persistió con disparos y pases imposibles hasta que encontró a Antoine Griezmann y a Jordi Alba como aliados para llevar el partido a la prórroga de forma milagrosa. Y en esa prolongación, pese a la resistencia del Granada, el 3-5 hizo justicia.

No marcó Messi, pero participó en todos los goles y disfrutó dejando el papel de héroes a otros más necesitados de esa consideración como Griezmann (dos goles y dos asistencias) o Jordi Alba (dos goles y una asistencia). Incluso a Araujo, que lo barrió todo como último y único hombre de una táctica a la desesperada.

Es curioso que algún Barça que ganó títulos con solvencia en la era reciente, las dos de Ligas con Ernesto Valverde por ejemplo, no conectó tanto con la afición como este que en un mes lleva dos de esas noches épicas que suceden muy de vez en cuando, como los penaltis de Córdoba ante la Real o esa loca noche granadina. Igual no gana nada, pero la diferencia es que cuando se espera poco se saben valorar días así, mientras que en épocas de abundancia y con expectativas muy altas todo parece poco.