Bettoni: «Es una derrota dolorosa pero vi un equipo con muy buena actitud»

David Bettoni asumió por segundo partido consecutivo las riendas del banquillo del Real Madrid por la convalecencia por covid-19 de Zinedine Zidane, aunque esta vez le tocó hacerlo con derrota ante el Levante en el Di Stéfano que descabalga a los blancos de la ... pelea por el título de Liga: «Es una derrota difícil. Después del minuto 9 el partido se puso cuesta arriba. Metemos el gol pero quizás el empate del Levante nos mete moralmente abajo. Luego el equipo reaccionó bien, con mucha personalidas, y tuvimos un par de ocasiones. Al final es verdad que el 1-2 es bastante duro. Es una derrota dolorosa pero vi un equipo con muy buena actitud, con carácter. Ya en el vestuario he visto un equipo con el ánimo para seguir peleando hasta el final».

«He visto un Real Madrid con mucho carácter, con mucho orgullo, pero no hemos podido ganar este partido y nada más. El gen del club es luchar siempre hasta el final por todos los títulos. La presión alta en un diez contra once es una señal positiva y nos quedamos con eso. Decepcionados sí, porque perder un partido es doloroso para todos, pero la actitud la hemos visto todos en un equipo que ha luchado hasta el final», valoró el segundo entrenador madridista, que se quedó con la lectura positiva de la actitud de su equipo en un duelo muy cuesta arriba desde los primeros minutos con la expulsión de Militao.

«Cambiamos al final porque queremos meter a Mariano y no miramos quién es el máximo goleador. Tenemos una plantilla amplia y un segundo delantero como Mariano y queríamos meter frescura, con un delantero que es peleón», explicó el francés en relación al cambio de delantero en el tramo final de partido.

«Que no haya entrado Víctor (Chust) no tiene nada que ver con su edad, porque ya jugó ante el Alcoyano. Mi primera intención era meter otro central pero luego, hablando con el míster, decidimos meter a Casemiro como central y mantener a la pareja Kroos-Modric en el medio. Creemos que era la decisión más adecuada, pero no por su edad», valoró finalmente sobre la decisión de no hacer un cambio tras la roja a Militao.

«La jugada de la expulsión de Militao es interpretable, y luego el penalti pues no sé, le han dicho que era fuera pero él ha interpretado que estaba dentro. No podemos hablar de un mal o buen partido. Hoy tocaba luchar, luchar y luchar porque juegas desde el minuto 7 con diez, más de 80 minutos, y eso al final es difícil», analizó por su parte Thibaut Courtois, que detuvo un penalti a Roger Martí pero no pudo evitar la derrota de su equipo.